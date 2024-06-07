Пятница, 7 Июня 2024 17:50

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в Буче.

Как сообщают российские СМИ, на полях ПМЭФ журналисты попросили Захарову прокомментировать посещение армянскими официальными лицами Бучи.

Комментируя этот вопрос, российский дипломат выразила уверенность, что украинские власти подготовили справочные документы для армянской делегации, по части того, что же там произошло.

"Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные", - сказала она.

Отметим, что 2 июня глава ервеанского административного района Нор-Норк Тигран Тер- Маргарян в сопровождении посла Армении на Украине Владимира Карапетяна посетили Бучу, и передала гумпомощь и лекарства для медицинских учреждений города.