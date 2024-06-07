Пятница, 7 Июня 2024 15:48

АрмИнфо.В устранении последствий наводнения в Лорийской области Армении компании «Южно-кавказская железная дорога» активную поддержку оказывают железнодорожники из России и Грузии.

По поручению руководства «Российских железных дорог», в помощь ЮКЖД направлены 35 специалистов и руководителей различного профиля – инженеры пути, геодезисты, машинисты техники. Они задействованы на самых проблемных разрушенных участках инфраструктуры и в инициативном порядке руководят восстановительными группами.

Грузинские железнодорожники также предоставили подвижной состав и специалистов для проведения восстановительных работ. В частности, это 30 вагонов, из которых 15 хоппер-дозаторов, 15 думпкаров (вагон-самосвалы различного типа) и тепловоз, а также 10 механиков для работы с восстановительным подвижным составом.

В настоящее время помимо порядка 300 сотрудников ЮКЖД на восстановительных работах задействованы 35 специалистов различных подразделений и компаний, входящих в структуру РЖД, и 10 сотрудников ГЖД.