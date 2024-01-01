Arminfo.info



ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Сила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная МысльСила Одного Драма - Дороге Жизни: Бенефициар Июля - Мощная Мысль
Вальмар: Искусство, являясь наукой чувств, очищают душу человекаВальмар: Искусство, являясь наукой чувств, очищают душу человека
Спикер НС РА о призыве Захаровой: парламентской делегации Армении в Буче не было, это ложьСпикер НС РА о призыве Захаровой: парламентской делегации Армении в Буче не было, это ложь
В Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённыхВ Бонне демонстранты призывают Азербайджан незамедлительно освободить армянских заключённых
Захарова призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в БучеЗахарова призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших граждан при провокации в Буче
В Ереване стартовал фестиваль винных днейВ Ереване стартовал фестиваль винных дней
Генсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в ОрганизацииГенсек ОДКБ: Армянская сторона не возражает против принятия решений в ограниченном формате в Организации
Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры Специалисты из Армении, России и Грузии работают над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры 
Грузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дорогиГрузинские специалисты оказывают помощь Армении в восстановлении поврежденных участков железной дороги
В Армении будет создана полицейская гвардия - проект законаВ Армении будет создана полицейская гвардия - проект закона
Секретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с АрмениейСекретариат ШОС заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией
Тотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВДТотального контроля за всем тем, что происходит в Армении, не будет - МВД
Захарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевиднаЗахарова: Конфронтационная сущность полувоенного присутствия EC-овцев на армянской территории очевидна
Ереван выражает готовность подписать мирный договор с Баку в течение следующего месяца - ЗаявлениеЕреван выражает готовность подписать мирный договор с Баку в течение следующего месяца - Заявление
Армения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с ГрециейАрмения намерена углубить и расширить имеющееся военно-техническое взаимодействие с Грецией
В Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения гражданВ Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения граждан
Грузинский политик: Сегодня в Армении действуют все разведки мира и вовсю ее расшатываютГрузинский политик: Сегодня в Армении действуют все разведки мира и вовсю ее расшатывают
Для граждан Армении, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений - проект законаДля граждан Армении, вступающих в брак, минимальный возрастной ценз составит 18 лет, без каких-либо исключений - проект закона
Культурный центр Терьян стал лауреатом премии European Heritage AwardsКультурный центр Терьян стал лауреатом премии European Heritage Awards
Произошла утечка в сеть телефонных данных около 280 тысяч армянских пользователейПроизошла утечка в сеть телефонных данных около 280 тысяч армянских пользователей
Кампания во время Боннской конференции призывает Азербайджан доказать стремление Кампания во время Боннской конференции призывает Азербайджан доказать стремление "сделать COP29 конференцией для достижения мира", и освободить армянских политзаключённых
Стартовал предварительный отборочный тур фестиваля авторской песни <Парус надежды>Стартовал предварительный отборочный тур фестиваля авторской песни <Парус надежды>
Правительство РА намерено ужесточить меры уголовной ответственности за совершение киберпреступленийПравительство РА намерено ужесточить меры уголовной ответственности за совершение киберпреступлений
На газозаправочной станции, на которой произошел взрыв, полностью остановлена утечка газаНа газозаправочной станции, на которой произошел взрыв, полностью остановлена утечка газа
Баку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы ОБСЕБаку предложил Еревану вместе обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы ОБСЕ
Михаил Галузин: Россия не понижает уровень отношений с АрмениейМихаил Галузин: Россия не понижает уровень отношений с Арменией
Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшегоКнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В СНБ Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на минеВ СНБ Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на мине
Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лицМедведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
Восстановлено движение всех видов транспортных средств по дороге в направлении КПП Восстановлено движение всех видов транспортных средств по дороге в направлении КПП "Верхний Ларс"
Изменена мера пресечения в отношении помощника Левона КочарянаИзменена мера пресечения в отношении помощника Левона Кочаряна
Посол: ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократиюПосол: ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократию
На Армению надвигается новый циклон, который принесет с собой новые обильные дождиНа Армению надвигается новый циклон, который принесет с собой новые обильные дожди
Пашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствияПашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствия
Тюрколог: Турция и Азербайджан преследуют цель оторвать Сюник от АрменииТюрколог: Турция и Азербайджан преследуют цель оторвать Сюник от Армении
Республика Армения получила права еще на одно имущество - генпрокурорРеспублика Армения получила права еще на одно имущество - генпрокурор
Дорога, ведущая на КПП Дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств
Здание, в котором ранее располагался АОКС, будет передано в доверительное управлениеЗдание, в котором ранее располагался АОКС, будет передано в доверительное управление
Ардшинбанк - финансовый партнер  международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».Ардшинбанк - финансовый партнер  международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».
Институт Лемкина призывает ООН воздержаться от проведения в Азербайджане COP29Институт Лемкина призывает ООН воздержаться от проведения в Азербайджане COP29
Депутат НС выразил сомнение в возможности зеркальных изменений в конституциях Армении и Азербайджана.Депутат НС выразил сомнение в возможности зеркальных изменений в конституциях Армении и Азербайджана.
Пешеходная связь с районом станции Пешеходная связь с районом станции "Санаин" в Алаверди восстановлена - СС МВД Армении
Путин: Транспортный путь Путин: Транспортный путь "Север-Юг" может стать востребованным международным коридором
В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультацииВ МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской ЦерквиДепутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
Концерт Snoop Dogg-a  состоитсяКонцерт Snoop Dogg-a  состоится
Байрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с АрмениейБайрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с Арменией
Замглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный БерегЗамглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный Берег
Министр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимумуМинистр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимуму
Глава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и АзербайджануГлава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и Азербайджану
Движение Движение "Тавуш во имя Родины" начало автопробег в Варденис
В МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДДВ МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДД
Армянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в ПарижеАрмянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в Париже
Борьба движения Борьба движения "Тавуш во имя Родины" ведется и за освобождение всех политзаключенных - Чалабян
Армения впервые поддержала резолюцию ООН Армения впервые поддержала резолюцию ООН "о статусе вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона"
Министр обороны Армении принял участие в выставке Министр обороны Армении принял участие в выставке "HEMUS-2024" в Пловдиве
Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительностиМанасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности
Читать больше



Эксперты
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и ИраномГенерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересыЭксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитикАзербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
Политолог: единственной возможностью  для изменения ситуации в Армении является проведение досрочных парламентских выборовПолитолог: единственной возможностью  для изменения ситуации в Армении является проведение досрочных парламентских выборов
Читать больше
Комментируемые
Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом ГалстаняномСтартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациямПришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновенияБаграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил ЕреванДиректор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против насПремьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас
Баграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятнымБаграт Србазан: Третий этап нашей борьбы будет самым сложным, но самым приятным
Провластный депутат: за движением Провластный депутат: за движением "Тавуш во имя родины" стоит фигура Роберта Кочаряна
Я должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры АрменииЯ должен поговорить с Католикосом: Србазан об инициативе о его выдвижения в премьер-министры Армении
Мнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатииМнение: Заявления Лукашенко в Баку наглядно демонстрируют результаты работы армянской и азербайджанской дипломатии
Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение Опрос: Более половины респондентов в Армении позитивно оценивают движение "Тавуш во имя Родину"
Эксперты и политологи проанализировали <Проблемы вокруг Армении и их возможные решения>Эксперты и политологи проанализировали <Проблемы вокруг Армении и их возможные решения>
Вардан Восканян: Баграт Србазан стал отныне харизматичным духовно-общественным лицом не только Тавуша, но и всей АрменииВардан Восканян: Баграт Србазан стал отныне харизматичным духовно-общественным лицом не только Тавуша, но и всей Армении
Гегам Степанян сигнализирует о нападках фейков на арцахев после заявления Арцахской епархии ААЦ о поддержке движения Гегам Степанян сигнализирует о нападках фейков на арцахев после заявления Арцахской епархии ААЦ о поддержке движения "Тавуш во имя Родины'
Движение, начавшееся в Тавуше, вернуло нам национальное достоинство - Вазген МанукянДвижение, начавшееся в Тавуше, вернуло нам национальное достоинство - Вазген Манукян




Болат Иманбаев обсудил с Мнацаканом Сафаряном актуальные вопросы армяно- казахстанских отношенийБолат Иманбаев обсудил с Мнацаканом Сафаряном актуальные вопросы армяно- казахстанских отношений