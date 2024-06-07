Пятница, 7 Июня 2024 15:12

АрмИнфо.Грузинские специалисты оказывают помощь своим армянским коллегам в восстановлении поврежденных в результате наводнения 26 мая 2,5-километрового участка дороги.

Общими усилиями специалистов из Армении, России и Грузии проводятся работы над восстановлением разрушенной ж/д инфраструктуры. В устранении последствий наводнения в Лорийской области Армении компании <Южно-кавказская железная дорога> активную поддержку оказывают железнодорожники из России и Грузии.

Грузинские железнодорожники предоставили подвижной состав и своих специалистов. В частности, это 30 вагонов, из которых 15 хоппер-дозаторов, 15 думпкаров (вагон- самосвалы различного типа) и тепловоз, а также 10 механиков для работы с восстановительным подвижным составом.

По поручению руководства <Российских железных дорог>, в распоряжение ЮКЖД направлены 35 специалистов различного профиля - инженеры пути, геодезисты, машинисты техники. Они задействованы на самых проблемных разрушенных участках инфраструктуры и в инициативном порядке руководят восстановительными группами.

В настоящее время помимо порядка 300 сотрудников ЮКЖД на восстановительных работах задействованы 35 специалистов различных подразделений и компаний, входящих в структуру РЖД, и 10 сотрудников ГЖД.

На станции <Ахтала> специалисты восстановили линии электропередач и системы связи, расчистили от грязи станционное оборудование, уже восстановлены ( с ограничениями) два из восьми поврежденных участков. На станции <Айрум> организован временный механизм приема грузов, которые доставляются в Армению через Грузию - это топливо, зерновые культуры, производственная техника и оборудование.

Пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян сообщил, что приоритетом является поставки бензина и дизельного топлива. Прибывающие на станцию грузы посредством автомобильного транспорта доставляются адресатам.

Отметим, что 30 мая на заседании правительства руководитель оперативного штаба по преодолению последствий стихийного бедствия, министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян сообщал, что инфраструктуре региона нанесен огромный урон. Только по линии железной дороги на ее различных участках зафиксированы разрушения на 2 километрах, в основном от станции Айрум до станции Санаин. Помимо самой железной дороги повреждены подстанции и опоры линий электропередач. Для восстановления работы железной дороги потребуется длительный период времени.

Министр сообщил также о наличии около 20 поврежденных мостов, самыми крупными из которых являются мосты в Санаине, Ахтале, Айруме, Карпоте и Аштараке. Особенно сильное повреждение получили мосты в Ахтале и в Карпоте, что отрезало 7 населенных пунктов, включая Алаверди от связи с внешним миром.

Напомним, что 26 мая на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом рек Дебед и Агстев из берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели четырех человек. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел республики 26 мая, стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор - Алаверди разрушено около 50 метров дороги, затоплено несколько домов и хозяйственных построек на ж/д станции Айрум. В результате наводнения был разрушен мост через реку Дебед, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди.