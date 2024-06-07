Пятница, 7 Июня 2024 14:40

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 7 июня принял делегацию во главе с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Минном.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, приветствуя визит Чжана Мина в Армению, Пашинян подчеркнул важность развития сотрудничества с ШОС. Он отметил, что Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества и в этом контексте коснулся проекта правительства Республики Армения "Перекресток мира".

Чжан Мин подчеркнул заинтересованность секретариата ШОС в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией.

Собеседники обменялись мнениями о деятельности Шанхайской организации сотрудничества и дальнейшем сотрудничестве.