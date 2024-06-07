Пятница, 7 Июня 2024 13:34

АрмИнфо. В Армении планируется внедрить механизмы "умных" городов, согласно которым крупные хозяйствующие субъекты и компании должны будут установить внешние камеры наблюдения. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 7 июня выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "О полиции" и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, очень часто при расследовании преступлений полиция руководствуется данными, полученными с камер видеонаблюдения. Однако подобные устройства имеются не везде, и по этой причине предлагается расширить зоны видеонаблюдения для предотвращения совершения преступлений, которые применяются во многих странах мира. Речь, в частности, идет об установке камер видеонаблюдения на зданиях банков, кредитных организаций, ломбардов, пунктов обмена валюты, почтовых отделений, зданиях общественных электронных услуг, учебных заведений, а также объектов торговли площадью более 100 кв.м, заправочных станциях сжиженного газа и объектах розничной торговли площадью более 50 кв.м. Аналогичные устройства должны будут применяться на машинах скорой помощи, в автобусах и микроавтобусах, осуществляющих регулярные перевозки. Пакетом предусмотрено, что камеры должны будут появиться и на подземных автостоянках. Заместитель министра отметила, что контроль за камерами в круглосуточном режиме будет отслеживать создаваемая в структуре МВД государственная некоммерческая организация. Арутюнян попыталась развеять опасения о том, что МВД хочет установить тотальный контроль за все тем, что происходит в Армении. Целью представленного документа является предотвращение преступлений, а при их совершении - осуществление эффективных оперативно-следственных действий.

В этой связи, депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян напомнил, что у Агентства по защите личных данных Министерства юстиции РА возникли опасения относительно возможных последствий принятия документа. К примеру, как отметил оппозиционер, данные граждан могут оказаться у любого, и именно по этой причине страны европейского Союза отказались от применения данной системы.

На замечание депутата отреагировал генеральный секретарь МВД Ара Фиданян, который отметил, что многие субъекты поддерживают предложенную инициативу. Но при наличии утечки информации, ведомство готово понести соответствующую ответственность.