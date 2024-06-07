Пятница, 7 Июня 2024 13:14

АрмИнфо. Республика Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с заявлениями, сделанными 6 июня президентом Азербайджана.

В МИД Армении отметили, что Конституция Республики Армения и поправки к ней являются внутренним делом РА.

"Мы рассматриваем попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские дискуссии по этому поводу, начавшиеся в 2018 году, как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

В то же время мы считаем, что подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира", - продолжили в МИД Армении.

Официальный Ереван считает, что мирное соглашение, по которому ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, четко закрепляется, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют друг к другу территориальных претензий.

"В проекте Мирного соглашения также есть согласованное положение, согласно которому ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для нарушения своих обязательств по Мирному соглашению.

Подписание соглашения и его ратификация посредством внутренних процедур окончательно закрепят эти принципы", - отмели в армянском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Армении выразили уверенность, что самым четким и прямым путем устранения всех опасений сторон является подписание Соглашения, которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение следующего месяца", - резюмировали в МИД РА.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня выдвинул очередное условие Армении. Вместе с тем Алиев заметил, что подписание мирного соглашения с Арменией невозможно, пока не будут введены изменения в Конституцию государства. По его словам, когда Азербайджан ставит этот вопрос, это не означает, что Баку вмешивается во внутренние дела Армении.