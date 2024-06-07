Пятница, 7 Июня 2024 12:20

АрмИнфо. В Армении при проведении выборов больше не будет использоваться механизм бумажного оповещения граждан. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 7 июня одобрила поправки в Избирательном кодексе РА.

Как отметил в своем выступлении руководитель Службы миграции и гражданства МВД РА Армен Казарян отметил, что оповещения, которые ранее представлялись гражданам посредством почтового оператора, отныне будут направляться исключительно в электронном виде за 40 дней до проведения выборов, а за 7 дней до голосования списки граждан, имеющих право голоса, должны быть представлены на электронной площадке Центральной избирательной комиссии. При этом, на площадке ЦИК будут представлены фамилия и имя избирателя, адрес его жительства и избирательный участок с указанием его адреса, на котором избиратель будет голосовать. Любой гражданин получит возможность сверить наличие своего имени в списке избирателей. Казарян отметил, что ранее действовавшее положение, принятое в 2006 году, уже дано устарело, и требует нововведений. С принятием законопроекта, будет значительно сокращена бумажная волокита, и связанные с ней финансовые затраты.