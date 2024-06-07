Пятница, 7 Июня 2024 11:31

АрмИнфо. Правительство Армении намерено ужесточить меры уголовной ответственности за совершение киберпреступлений. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 7 июня вынесла положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в Уголовном кодексе и в пакете смежных законов.

Представляя поправки, заместитель министра внутренних дел РА Арпине Саркисян отметила, что в последнее время в стране наблюдается значительный рост киберпреступности, что, впрочем, характерно для всех государств мира. Зачастую подобного рода преступления носят транснациональный характер, а это предполагает активизацию межгосударственного сотрудничества. Замминистра отметила, что одной из проблемных задач является идентификация киберпреступности, уточнение его проявлений, чтобы избежать недоразумений. По словам Саркисян, не все преступления в сетях следует рассматривать как киберпреступление. Пакетом устанавливается перечень данного вида преступности и меры ответственности за их совершение. Этот перечень соответствует международным обязательствам Армении, в частности, Будапештской конвенции о киберпреступности. Одним из направлений борьбы является предотвращение совершения преступлений с использованием криптоактивов, которые являются одним из средств для финансирования киберпреступности. В настоящее время, продолжила замминистра, Центральный Банк РА занимается решением данной проблемы. Очень часто, если не всегда, эти активы приобретаются путем наличных сделок, и пакетом установлены меры по их сокращению с переводом в безналичные расчеты.

Саркисян сообщила, что в настоящее время идет работа над разработкой и проекта закона о цифровой киберпреступности, который будет представлен в НС РА в течение текущего года.