Пятница, 7 Июня 2024 10:52

АрмИнфо. По состоянию 08:51 7 июня полностью остановлена утечка газа со всех резервуаров газозаправочной станции, на которой накануне поздно вечером произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Источник отмечает, что на месте взрыва дежурят три боевых расчета спасательно-пожарной группы, которые проводят работы по охлаждению резервуаров, чтобы избежать повторного возгорания.

Напомним, что 6 июня в 23:14 на газозаправочной станции компании "Газ ойл" на трассе Ереван- Севан по адресу 6/1 произошел взрыв, который привел к возгоранию. В результате взрыва пострадали 7 человек. В медицинский центр "Сурб Григор Лусаворич" были доставлены К. С. 1980 года рождения и Г. Ч. 1991 года рождения, которые затем были перевезены в Национальный ожоговый центр. Их состояние здоровья врачи оценивают как крайне тяжелое, они находятся в реанимации. В медицинский центр Абовяна были доставлены Л. Х. (2007 г.р.), Х. Х. (2001 г.р.), М. Г. (род. 1989 г.р.), А. А. (род. 1990 г.р.) и Л. С. (1963 г.р.). Л. Х. получил необходимую медицинскую помощь и уже выписан из больницы, остальные также переведены в "Национальный ожоговый центр".