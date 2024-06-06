Четверг, 6 Июня 2024 20:56

АрмИнфо. О понижении уровня отношений с Армении речи абсолютно нет. Подобным образом замглавы МИД России Михаил Галузин прокомментировал агентству РИА Новости вызов посла РФ в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций.

"Вызов посла для консультаций из центра - обычная дипломатическая практика. Именно в рамках этой практики Сергей Павлович Копыркин был вызван на консультации. Мы эти консультации провели. Соответственно, я думаю, что совсем скоро можно ожидать возвращение Сергея Павловича в Ереван, возобновление выполнения своих обязанностей",- заявил он.

Галузин подчеркнул, что посол не был отозван, отметив при этом, что Россия и Армения - союзники, стратегические партнеры. <Бывают разночтения, но это не значит, что мы понижаем уровень наших отношений>, - сказал российский дипломат