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 Четверг, 6 Июня 2024 20:16

Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего

Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего

АрмИнфо. Всемирный день водных ресурсов принято отмечать 22 марта. В Армении это особая дата – настоящий праздник для неправительственных организаций, которые ко Дню воды получают от своих доноров немалые гранты для организации многочисленных мероприятий: конференций, круглых столов и т.д. Причем, как показывает опыт присутствия на этих мероприятиях, мало кто поднимает на них конкретные вопросы, ищет ответы, выступает с требованиями к правительству. Те, кто заказывает музыку, видимо, делают это для «галочки» в «смете расходов» и не более того. АрмИнфо решило не следовать «моде» и, накануне летнего зноя обратилось к признанному специалисту по воде, многие годы, даже десятилетия посвятившей себя вопросом экологии воды и водных ресурсов страны, ученой Кнарик Оганесян, попросив ее вкратце поделиться своим видением водной проблематики.      

- Кнарик Аршавировна, еще в 2021 году правительство заявляло о намерении в течение 5 лет построить 15 водохранилищ в связи с изменениями климатических условий. Насколько реалистичными видятся Вам такие планы, и есть ли необходимость в таком количестве резервуаров?

- Начну с конца вашего вопроса. Да, необходимость в этом есть и большая. Это позволит приумножить использование водных ресурсов страны, особенно для развития сельского хозяйства. Скажу в общем, что процесс глобального потепления климата очень уязвим для речного стока нашей страны, грозит его уменьшением с точки зрения годового объема. Поэтому вопрос аккумулирования и удержания стока на территории республики весьма актуален и его нельзя откладывать в долгий ящик. 

Поэтому очень актуально для нас сейчас через постройку широкой сети водохранилищ решить вопрос возможностей регулирования речного стока горных рек для дальнейшего использования в целях ирригации в течение всего вегетационного периода.

Однако, в нашей стране, в прошлом богатой специалистами гидротехнического строительства, за последние десятилетия образовался большой дефицит соответствующих кадров. Поэтому я считаю не реальным строительство 15 водохранилищ за такой сжатый срок. По моим сведениям, для большинства из них не готовы даже рабочие проекты, они просто отсутствуют. Я уже не говорю о том, что для этого нужны немалые финансовые ресурсы.

Конечно же, в условиях глобального потепления климата, строительство водохранилищ позволяет улучшить локальные климатические условия местности, создавать в том числе рекреационные зоны.

Я слышала, что проекты шести новых оросительных водохранилищ должны были быть готовы. Во всяком случае об этом заявляли в правительстве. Проведены ли тендеры по этим водохранилищам, и есть ли по ним какие-то подвижки, я не в курсе. Но скажу, что и в самом правительстве прекрасно понимают, что существует дефицит кадров. Так что думаю, заявленные сроки нереальны, а желания, к сожалению, никак не совпадают с возможностями.

- Да, Вы правы, есть проекты, которые были запущены лет 10, даже 15 назад, но и они до сих пор не реализованы. К примеру, тот же Капс.

- Есть интересные проекты по водохранилищам, и Капс, и Селав-Мастара. Однако у нас нет ни специалистов, кая я уже сказала, ни необходимых производственных, строительных мощностей, а любые, даже мелкие вопросы, решаются месяцами, даже годами. Многое приходится постоянно пересматривать при работе с донорами, меняются сметы из-за укрепления национальной валюты, инфляции… Одним словом, четкости мало.

Хорошо, что в настоящее время завершено строительство первого «долгостроя» - Вединского водохранилища, но, по моим сведениям, и оно пока не сдано в эксплуатацию. Но есть намерения заполнить его хотя бы на 30% и некоторую часть пахотных земель все же обеспечить оросительной водой.

- Как обстоят дела с наполненностью действующих водохранилищ в стране?  Во время нашей с Вами последней беседы пару лет назад, Вы говорили о том, что большая часть водохранилищ Армении не заполняется должным образом ввиду того, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. Ситуация за несколько лет изменилась? И в этой связи интересно налажен ли диалог между экспертным сообществом и профильным госведомством?

- В настоящее время по сравнению с прошлыми годами складывается довольно благоприятная ситуация в связи с обильными осадками. Поэтому наполнение водохранилищ ожидается на удовлетворительном уровне. Однако в процессе эксплуатации водохранилищ, на мой взгляд, мало что изменилось, так как техническое состояние - потери воды из тела платины, из дна и боковин - не позволяет удерживать воду на должном уровне. В такой ситуации большие утечки из водохранилищ неизбежны. Экспертное сообщество не раз поднимало этот вопрос. Тут конечно же нужны инвестиции, нужно проделать определенные восстановительные работы, которые ведутся, как и с вопросом строительства новых водохранилищ, весьма медленно.      

- Недавно глава правительства Никол Пашинян заявил, что ирригационная система в нашей стране мертва, поскольку не может воспроизводить себя.

- Ирригационная система нашей страны действительно находится в плачевном состоянии, поскольку за последние десятилетия она весьма устарела. Эта ситуация приводит к огромным потерям водных ресурсов. По официальным данным из-за аварийного состояния оросительной системы утечки из нее составляют более 60 процентов.

Правительством принято решение перевести 40% водозабора прудовых рыбоводных хозяйств на оборотное водоснабжение. Это позволит сэкономить территориальные водные ресурсы и значительно уменьшить использование артезианских подземных вод Араратской долины. Это актуально в связи с тем, что в настоящее время уровень изымаемой воды превышает дозволенный объем, что привело к потере способности воспроизводства водной экосистемы региона. 

- На последней пресс-конференции глава Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении, говоря о Севане, подчеркнул, что в апреле-июне 2024 года прогнозируется повышение уровня воды в озере на 33-38 см., что за последние три года станет самым высоким показателем. Насколько реалистичны подобные прогнозы и что сегодня происходит с Севаном, как себя в целом чувствует экосистема Севана? Какие риски сегодня можете отметить?

- Прогнозируемое повышение оз.Севан вполне реально благодаря обильным осадкам. Однако я сомневаюсь, что это ощутимо скажется на состоянии водной экосистемы озера. Ведь озеро принимает 28 притоков, которые привносят с собой сточные воды со всего водосборного бассейна озера. Это коммунальные неочищенные стоки, это возвратные воды с орошаемых сельхоз угодий, привносящие различные химикаты, содержащиеся в удобрениях, это сточные воды более чем 400 объектов отдыха по всему побережью вокруг озера и т.д. Нагрузка на экосистему озера ничуть не уменьшилась, поэтому, на мой взгляд, летнего цветения Севана, нам не избежать и в этом году.

Некоторую надежду внушает факт появления в озере раков, которые напрочь исчезли вместе с некоторыми такими видами рыб таких как когак и карась, которые являлись отличными санитарами для озерной воды. Но бесконтрольное браконьерство продолжается и может сильно навредить размножению раков.

Построенные в трех прибрежных городах очистные сооружения осуществляют всего лишь механическую очистку сточных вод. Это недостаточно для полноценной очистки воды, поскольку необходимо строительство станций по биохимической очистке сточных вод.

- Вы знакомы с экологической ситуацией на крупнейшем в Армении горнорудном предприятии – Зангезурском медно-молибденовом комбинате (ЗММК). На комбинате уже давно думают о создании закрытого цикла использования воды. Когда это будет сделано, пока неясно. Какова ситуация на сегодняшний день?

- В ноябре 2023 г руководством ЗММК была организована двухдневная поездка группы экспертов для ознакомления с современной ситуацией на заводе. Руководством комбината уделяется достаточное внимание социальным вопросам сотрудников, технике безопасности, здоровью людей. Разработан ряд социальных программ: оздоровительных, спортивных, финансовых и др.

Отрадно было видеть и озабоченность вопросами экологии производственных территорий. Есть специальные установки для увлажнения воздуха, осаждения образующейся пыли в процессе добычи руды.

Что касается проблемы используемой на производстве воды, то в настоящее время для технологических нужд предприятия осуществляется водозабор из реки Вохчи. Отработанные воды направляются в Арцваникское хвостохранилище, где стоки комбината отстаиваются, после чего посредством трубопровода подводятся к притоку реки Вохчи – Норашеник, куда сливается порядка 1.5 куб.м/сек, согласно данным специалистов комбината.

Руководство завода намерено в течение 2024 года сократить количество (водозабора) забираемой из реки Вохчи воды на 40% за счет повторного использования возвратных вод Арцваникского хвостохранилища, введя оборотную систему водоснабжения. Есть намерения в дальнейшем довести эту величину до 100%. Тогда за счет внедрения водооборотной системы водоснабжения, водозабор из реки Вохчи практически будет сведет к минимуму, составляя объем дотации за счет испарения, утечек и т.д. Это позволит улучшить экологическую ситуацию водного бассейна реки Вохчи в пределах республики.

Это хоть и дорогостоящая, но очень важная программа, направленная на уменьшение нагрузки водной экосистемы тяжелыми металлами, которые сегодня существенно меняют в худшую сторону характеристику водных ресурсов. Надеюсь, руководство ЗММК будет последовательным в этом вопросе, и не станет тянуть с реализацией столь важного проекта.

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