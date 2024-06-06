Четверг, 6 Июня 2024 18:42

АрмИнфо.11-е заседание Диалога высокого уровня ЕС-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности состоялось в Брюсселе в среду, 5 июня. Делегацию Туркменистана на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов.

Мероприятие прошло в здании Европейской службы внешних связей и собрало представителей стран Центральной Азии и Европейского Союза. Встреча началась с официального фотографирования и приветственных слов, после чего последовали тематические дискуссии.

Во время первой сессии на тему «Развивающаяся глобальная и региональная среда безопасности», делегация Туркменистана подчеркнула важность совместных усилий в борьбе с глобальными угрозами, включая терроризм и киберпреступность. Отмечено, что Туркменистан активно работает над новой Национальной стратегией по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на период 2025-2030 годов. Также подчеркнута важность нейтралитета Туркменистана и его роли в мирных усилиях на международной арене, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Во второй сессии, посвященной сотрудничеству ЕС и Центральной Азии в вопросах безопасности, туркменская сторона акцентировала внимание на значимость укрепления политической стабильности через диалог и международное сотрудничество. В этом контексте подчеркнута важность программ, поддерживаемых ЕС, таких как BOMCA, CADAP и LEICA, которые способствуют укреплению безопасности и борьбе с трансграничными угрозами. Туркменская сторона акцентировала внимание на развитие цифровой экономики в Туркменистане и важности международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Завершающая сессия была посвящена обсуждению угрозы терроризма и ситуации в Афганистане. Туркменская делегация подчеркнула важность международной поддержки для достижения стабильности в Афганистане и отметила проекты, реализуемые Туркменистаном в этой стране, такие как газопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия, линии электропередачи и строительство железных дорог.

Со стороны ЕС в дискуссиях приняли участие ключевые представители, включая заместителя генерального секретаря по политическим вопросам и политического директора Европейской службы внешних связей Энрике Мору, специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, специального посланника ЕС по борьбе с терроризмом Надю Костантини, координатора ЕС по борьбе с терроризмом Бартьяна Вегтера и специального посланника ЕС по Афганистану Томаса Никлассона.

Участие туркменской делегации в Диалоге высокого уровня ЕС-Центральная Азия подчеркнуло приверженность Туркменистана региональному сотрудничеству и его стремление к укреплению мира и стабильности через международные дипломатические усилия, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.