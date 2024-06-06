Четверг, 6 Июня 2024 18:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улицах Ширака, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. “Брюсов”, 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. “Саят-Нова”, 16, 17, 18 в кв. “Чаренц”, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-15:00 частные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, 3-9 на улице Шахсуваряна, школа N59, жилые дома 18, 20, 21, 24, 26, 28 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 52/5 на пр. Исакова, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, 56-91 на улице Чаренца, 1-19 на 1-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Оганаван;

в Араратской области:

10:00-13։00 села Лусашох, Ланджар, Ланданист; частично села Авшар и Воскетап;

10:30-12։30 частично село Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 села Бардзруни, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд;

10:30-12:30 частично село Вардаовит;

12:30-14:30 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Нор” села Шатин;

в Котайкской области:

11։00-13։00 частично город Цахкадзор, дома отдыха “Звартноц”, “Айастан”, казино “Воску Ашхар”, здание компании “Комунал сервис”;

11։00-16։00 частично 3-ий и 4-ый микрорайоны города Абовян;

в Лорийской области:

11։00-16։00 села Шнох, Техут;

в Тавушской области:

10:00-12:00 , села Севкар, Саригюх, Цахкаван, Киранц, Ачаркут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 села Каянаван, Айгеовит, Вазашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-17:00 село Беркабер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 центральная и северная части города Артик, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улице О. Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 18-54 на 27-ой улице, 17-30 на 36-ой улице Нор Ареша; жилые дома 28, 30, 32, 34 на улице Эребуни;

11։00-17:00 жилые дома 13, 15 на улице Налабндяна, жилой дом 2 на улице Пушкина, жилой дом 11/11 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 53/8-108 на улице Гапанцяна, жилые дома 11-16 на улице Лепсуса, жилой дом 2 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/7 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Даларик, Лернагог, Шеник, Ервадашат, Багаран, Каракерт;

11:00-17:00 села Акналич, Араташен, Тароник;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна, “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично села Авшар, Воскетап и Ланджар;

10:30-12:30 частично село Овташен;

11:00-17։00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14։00 частично улица Андраника в городе Ехегнадзор; поселок у каскада “Арпа-Севан” в городе Вайк; частично село Сараван;

10:30-12։30 частично село Кармрашен;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 3-ий и 4-ый микрорайоны города Абовян; община Арзакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Налбандяна, кварталы “Еркрабан”, “Сарнаран 2”, собственники “Г. Сафарян”, “Киракосян”, “Г. Назалян”, ООО “Лидер”, “Лори”, “Агавни”;

в Гегаркуникской области:

12։00-16։30 уголовно-исполнительное учреждение ''Севан", антикоррозийное предприятие, ООО ''Гарчино’’, ‘Базис Сарр’’, ‘АМА компрессор" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично село Техут.