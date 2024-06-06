Четверг, 6 Июня 2024 18:09

АрмИнфо.В Службе национальной безопасности Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на мине.

Согласно сообщению СНБ Армении, 6 июня на территории, прилегающей к церкви Сурб Аствацацин общины Воскепар Тавушской области, в результате взрыва мины получил ранение военнослужащий-контрактник пограничных войск СНБ РА сержант Нарек Сергоевич Гарегинян 2000 г.р.

"Жизни Нарека Гарегиняна ничего не угрожает. В настоящее время осуществляется его перевод в Ереванское медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в СНБ Армении.

Отметим, что инцидент произошел на участке, где Армения в прошлом месяце одностороннем порядке передала Азербайджану суверенные территории РА в нарушение действующей Конституции страны.