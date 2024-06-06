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АрмИнфо. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал существенным изменением заявление российского лидера о возможности поставки оружия третьим странам, находящимся в конфронтации со странами Запада.
Медведев обратил внимание, что президент России 5 июня впервые допустил отправку российского оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине.
"Иными словами, тем силам, которые состоят в конфликте с Америкой и странами НАТО. Это весьма существенное изменение нашей внешней политики", - отметил российский чиновник.
По его словам, западные страны убеждены в том, что они могут передавать любое вооружение Украине, то есть врагу РФ, но другие страны при этом не должны помогать России. "Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они - друзья", - добавил Медведев. В заключение он пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока "регионами" было максимально разрушительным для их и противников РФ. "А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам", - подытожил политик.
Отметим, что 5 июня президент России Владимир Путин в беседе с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ допустил возможность отправки вооружений тем регионам, которые воюют против стран, поставляющих оружие Украине. При этом он не уточнил о каких регионах идет речь.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В СНБ Армении обнародовали имя пограничника, подорвавшегося сегодня в Воскепаре на мине
|Медведев: Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц
|Восстановлено движение всех видов транспортных средств по дороге в направлении КПП "Верхний Ларс"
|Изменена мера пресечения в отношении помощника Левона Кочаряна
|Посол: ЕС поддерживает стабильность Армении, ее суверенитет и демократию
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|Пашинян: наши российские партнеры проводят масштабную работу по восстановлению железнодорожного сообщения в зоне бедствия
|Тюрколог: Турция и Азербайджан преследуют цель оторвать Сюник от Армении
|Республика Армения получила права еще на одно имущество - генпрокурор
|Дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" закрыта для всех видов транспортных средств
|Здание, в котором ранее располагался АОКС, будет передано в доверительное управление
|Ардшинбанк - финансовый партнер международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване».
|Институт Лемкина призывает ООН воздержаться от проведения в Азербайджане COP29
|Депутат НС выразил сомнение в возможности зеркальных изменений в конституциях Армении и Азербайджана.
|Пешеходная связь с районом станции "Санаин" в Алаверди восстановлена - СС МВД Армении
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|В МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат от правящей в Армении фракции призвал закрыть телеканал Армянской Апостольской Церкви
|Концерт Snoop Dogg-a состоится
|Байрамов: Стало меньше вопросов, остающихся открытыми по проекту мирного соглашения с Арменией
|Замглавы МИД Армении принял делегацию французского департамента Прованс- Альпы-Лазурный Берег
|Министр: есть уверенность в том, что в текущем году заборы из озера Севан будут сведены к минимуму
|Глава МИД Венгрии: Помимо Армении помощь от Европейского фонда мира должна быть оказана и Азербайджану
|Движение "Тавуш во имя Родины" начало автопробег в Варденис
|В МВД Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50% бонусной системы по погашению штрафов за нарушение ПДД
|Армянские компании представят свою продукцию на выставке обороны и безопасности Eurosatory в Париже
|Борьба движения "Тавуш во имя Родины" ведется и за освобождение всех политзаключенных - Чалабян
|Армения впервые поддержала резолюцию ООН "о статусе вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона"
|Министр обороны Армении принял участие в выставке "HEMUS-2024" в Пловдиве
|Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности
|Пашинян: правительство РА готово приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития армяно-индийского диалога
|Китай заинтересован сотрудничеством с Арменией в рамках проекта "Академический город"
|ANCA поддерживает поправки к NDAA, призванные привлечь Азербайджан к ответственности за геноцид в Арцахе
|В воде в зоне бедствия болезнетворных бактерий не обнаружено - минздрав Армении
|В Армению прибыл офицер Европейского центра по чрезвычайным ситуациям
|Немецкие гражданские активисты на полях климатической конференции в Бонне потребовали от Азербайджана освободить армянских пленных
|Арестован 29-летний мужчина, предлагавший гражданам взятки за участие в митингах движения "Тавуш во имя Родины"
|ЕГУ вошел в список лучших высших учебных заведений мира
|Премьер-министр РА предлагает покататься с ним на велосипеде
|Государство готово построить новую школу в Киранце - если этого потребуют жители
|Омбудсмен Арцаха: Слова ненависти в отношении арцахцев не только не уменьшаются, но и день ото дня приобретают новые проявления
|Сурен Папикян отправился в Болгарию
|Москва: Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны
|Мирзоян и Зиберт обсудили вопросы амбициозной повестки партнерства Армения-ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Словении: мы видим конструктивный подход Армении к установлению мира на Южном Кавказе
|ЕСПЧ огласил решение по делу "Варян против Армении"
|Премьер Армении и чиновник из ЕС обсудили вопросы повестки углубления двусторонних отношений
|Коллекцию художника Вальмара представят в Национальной картинной галерее
|Генсек МИД: Процесс одобрения или неодобрения агремана Гургена Арсеняна послом в России носит конфиденциальный характер
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