Четверг, 6 Июня 2024 18:06

АрмИнфо. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал существенным изменением заявление российского лидера о возможности поставки оружия третьим странам, находящимся в конфронтации со странами Запада.

Медведев обратил внимание, что президент России 5 июня впервые допустил отправку российского оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие Украине.

"Иными словами, тем силам, которые состоят в конфликте с Америкой и странами НАТО. Это весьма существенное изменение нашей внешней политики", - отметил российский чиновник.

По его словам, западные страны убеждены в том, что они могут передавать любое вооружение Украине, то есть врагу РФ, но другие страны при этом не должны помогать России. "Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они - друзья", - добавил Медведев. В заключение он пожелал, чтобы применение российских вооружений не названными пока "регионами" было максимально разрушительным для их и противников РФ. "А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам", - подытожил политик.

Отметим, что 5 июня президент России Владимир Путин в беседе с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ допустил возможность отправки вооружений тем регионам, которые воюют против стран, поставляющих оружие Украине. При этом он не уточнил о каких регионах идет речь.