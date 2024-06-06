Четверг, 6 Июня 2024 17:25

АрмИнфо.Движение по дороге, ведущей на контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" восстановлено для всех видов транспортных средств. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Ранее, стало известно, что дорога была закрыта из-за схода лавины. Об этом сообщил таможенный атташе посольства Армении в России Ваан Акопян.