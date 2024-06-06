Четверг, 6 Июня 2024 12:44

АрмИнфо. В Алматы под председательством Казахстанской стороны состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в ходе встречи с докладом об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности выступил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Участники встречи провели подробное обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и меры по совершенствованию деятельности и взаимодействия в формате Организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ.

Особое внимание было уделено проекту Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Проект документа был одобрен членами КССБ и рекомендован Генеральному секретарю ОДКБ представить его на рассмотрение СКБ ОДКБ установленным порядком.

Судя по фото с мероприятия, армянская сторона не участвовала в мероприятии.