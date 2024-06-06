Четверг, 6 Июня 2024 12:17

АрмИнфо.Ардшинбанк выступил финансовым партнером уникального международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга в Ереване», который пройдет с 16 по 23 июня.

На протяжении недели в рамках фестиваля на главных музыкальных площадках столицы Армении выступят звезды мировой музыкальной сцены из Италии, России и Армении.

Комментируя мероприятие, председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян сказал: «Мы поддерживаем культуру, поскольку она способствует взаимодействию Ардшинбанка и общества, транслируя основные человеческие ценности. Таким образом, мы рассматриваем это как стратегическую инвестицию в будущее Армении.»

Отвечая на вопрос, почему в этом году фестиваль проводится именно в Армении, его художественный руководитель, известная скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц, в частности, отметила: «Я всегда говорю, что культура – как золотая пыль, которую легко сдуть, но трудно накопить. Армения насквозь пропитана вот такой культурной пылью, ее земля дала миру целую плеяду великих певцов, музыкантов и композиторов. Поэтому для нас провести музыкальный фестиваль именно в Армении – большая честь и большое событие. Кроме этого между Ереваном и Санкт-Петербургом давно установлены теплые взаимоотношения, в том числе, и в культурной сфере. За эти годы воплощено много совместных проектов: от проведения друг у друга дней наших городов до установки памятников и гастролей театров. Наш фестиваль – еще один важный шаг в этом направлении. С нетерпением ждем встречи с любителями классической музыки, искренне надеемся, что армянский зритель полюбит наш фестиваль и со временем он станет традиционным.»

Отметим, что торжественное открытие фестиваля состоится 16 июня в историческом храме Звартноц, где зрители увидят яркий музыкально-исторический перформанс, посвященный легендарному правителю Великой Армении Тиграну Великому. Спектакль создан в партнерстве с Неаполитанской музыкальной библиотекой, которая предоставила уникальный нотный материал опер об армянском царе величайших итальянских композиторов Вивальди, Скарлатти, Перголези, Пиччини.

18 июня на сцене Национального театра оперы и балета состоится большой концерт, который соберет самых ярких вокалистов из России – солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров, а также Национального театра оперы и балета им. Спендиаряна. Концерт посвящен великому басу Федору Шаляпину.

Завершится фестиваль 23 июня в зале им. Арама Хачатуряна большим гала-концертом «Гала Победителей», на котором прозвучат шедевры киномузыки в исполнении именитых музыкантов из России и Италии - победителей престижных международных конкурсов.

Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" - один из самых значимых фестивалей классической музыки. Главная его особенность – живое звучание классической музыки в уникальных интерьерах дворцов Санкт-Петербурга. По традиции в концертах принимают участие звезды мировой сцены и лучшие российские исполнители.