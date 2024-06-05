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АрмИнфо.5 июня 2024 года в МИД Туркменистана состоялись туркмено-иракские политические консультации между Министерствами иностранных дел двух стран. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана – Сердар Мухамметдурдыев, иракскую – заместитель министра иностранных дел Ирака Мохаммед Бахр Аль-Улум.
В ходе консультаций были обсуждены вопросы наращивания двусторонних отношений в различных направлениях. Была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы сотрудничества.
Учитывая важную роль парламентской дипломатии в развитии дружественных отношений между государствами, озвучено предложение о создании Туркмено-иракской межпарламентской группы дружбы.
Также констатировалось, что Туркменистан и Ирак конструктивно взаимодействуют в рамках международных структур, о чём свидетельствует обоюдная поддержка выдвигаемых двумя государствами инициатив и предложений.
В рамках встречи, туркменская сторона, отметив, что в текущем году широко отмечается 300-летие Махтумкули Фраги, пригласила руководство Ирака на Саммит на уровне глав государств и правительств, который состоится в октябре текущего года.
Кроме того, приоритетным направлением межгосударственного партнёрства была названа торгово-экономическая сфера. В данном контексте отмечалось, что Туркменистан и Ирак располагают достаточным потенциалом для увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций, осуществления взаимовыгодных проектов в различных отраслях, в том числе в области транспорта, энергетики и водного хозяйства.
Говоря о культурно-гуманитарном партнерстве, была высказана убеждённость в наличии больших возможностей для совместной деятельности в области науки, образования и туризма.
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|Движение "Тавуш во имя Родины" находится перед зданием офиса Омбудсмена Армении
|Глава МИД РА: между Арменией и Турцией имеется широкое взаимопонимание по ряду вопросов
|Восстановлены два из восьми разрушенных участков железной дороги Армении
|Вопрос о новой Конституции Армении является ее внутренним делом - Мирзоян
|МИД РА: в текущем году Армения намерена открыть свои диппредставительства в трех странах
|Спикер НС РА: армяно-словенские отношения имеют большой потенциал для развития
|Баграт Галстанян: Вся экономика Армении - это большой пузырь, поскольку она опирается на онлай-казино
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|Не дождавшись реакции властей Армении, в партии Левона Тер-Петросяна отреагировали на беспочвенные обвинения Алиева о событиях в Ходжалы
|Все задержанные у здания МИД Армении освобождены
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Федерация туризма Армении приступает к сотрудничеству с Наццентром народной музыки и танца
|Баграт Галстанян потребовал привлечь к ответственности всех тех, кто называл его агентом иностранных спецслужб
|Имангали Тасмагамбетов: Надеемся, руководство Армении внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ
|Бывший замначальника Полиции Армении амнистирован
|Собравшиеся перед зданием СК участники акции движения "Тавуш во имя мира" сковали себя цепями
|В Армении нет американских биологических лабораторий: Посольствo США о возможном повреждении биолаборатории в зоне бедствия
|В ближайшие годы Армения столкнется с проблемой демографии, которая вызвана старением общества - министр
|Примкнувшие к протестному движению дипломаты проведут ряд встреч с представителями посольств
|Мэр Еревана: Новый центр столицы будет построен в квартале Норагюх
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