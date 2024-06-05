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 Среда, 5 Июня 2024 18:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улицах Тимирязева, Попова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Чаренц”, жилой дом 30 в кв. “Дурян”, жилые дома 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5 в кв. “Саят-Нова” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-14:00  частные дома, прилегающие к улице Давида Бека, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34, 71-123 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-70, 6-40 на 4-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 2, 4, 6, 8 на 3-ем переулке Анрапетутяна, жилые дома 9, 11, 13 на улице Тпагричнера, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, частные дома 34-101 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 67 на улице М. Аветисяна, жилые дома 90-98 на улице Сундукяна, жилой дом 13 на улице В. Папазяна, частные дома 12-14 на улице Рига, частные дома 137-139 на улице Гр. Кочара, жилые дома 33-37 на Тбилисском шоссе, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/30 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, частично улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна в городе Аштарак; частично села Варои Дзорак, Арташаван, Сагмосаван, Уши, села Базмахбюр и Бюракан;

 

в Араратской области:

10:00-13։00 частично села Авшар, Воскетап, Ланджар, Урцаландж; села Зангакатун и Вардашат;

10:30-15:00 частично село Димитров;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гохтаник;

 

в Котайкской области:

10։00-14:00  село Бжни полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13:30  частично община Фантан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично 3-ий микрорайон в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа-Дзорахбюра, частично село Ариндж, село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

 

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака, Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик на улице Вазгена Саргсяна в общине Зовуни; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 17, 2, 4, 6а, 6б, 8а, 7а, 7 на улице Ереванян, улицы Гарегина Нжде, Ширака, детский сад “Сез’, детский сад N1, школа N3 в Егварде;

13։00-15:00  село Кахси, мельница, бензозаправочная станция, ООО “Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция Джрмуга, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство Кахси, Дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории;

14։00-17:00 5-ый квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00  ‘Телевизионная и радиовещательная сеть Армении’, станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл МТС”, “Юком” в городе Варденис;

10։00-16։30 город Варденис полностью; Варденисский нейропсихологический дом-интернат, абоненты (не являющиеся жильцами) “Кшаин-1”, “Каршаин-2”, ООО “Модуль-Сан”, села Акунк, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”, села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл МТС”, “Юком”, воинская часть, ООО “Капавор”;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00  села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетово;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  кварталы “Социалакан”, “Нор”, “Латвиакан”, оздоровительный центр Маралика, здание областного муниципалитета, рабочая база “Синогидро Корпорейшн”, цех по обработке камня “Баребер”, станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Маралик;

 

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Кавчут.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00    частные дома на улицах Ширака, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. “Брюсов”, 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. “Саят-Нова”, 16, 17, 18 в кв. “Чаренц”, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-15:00 частные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00   жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, 3-9 на улице Шахсуваряна, школа N59, жилые дома 18, 20, 21, 24, 26, 28 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 52/5 на пр. Исакова, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, 56-91 на улице Чаренца, 1-19 на 1-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  село Оганаван;

 

в Араратской области:

10:00-13։00 села Лусашох, Ланджар, Ланданист; частично села Авшар и Воскетап;

10:30-12։30  частично село Овташен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00   села Бардзруни, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд;

10:30-12:30 частично село Вардаовит;

12:30-14:30   села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Нор” села Шатин;

 

в Котайкской области:

11։00-13։00 частично город Цахкадзор, дома отдыха “Звартноц”, “Айастан”, казино “Воску Ашхар”, здание компании “Комунал сервис”;

11։00-16։00 частично 3-ий и 4-ый микрорайоны города Абовян;

 

в Лорийской области:

11։00-16։00 села Шнох, Техут;

 

в Тавушской области:

10:00-12:00  , села Севкар, Саригюх, Цахкаван, Киранц, Ачаркут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00   села Каянаван, Айгеовит, Вазашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-17:00  село Беркабер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  центральная и северная части города Артик, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе.

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