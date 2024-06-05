Среда, 5 Июня 2024 17:43

АрмИнфо.С инициативой закрыть телеканал "Шогакат" Армянской Апостольской церкви выступил на заседании комиссий Национального Собрания РА депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Арсен Торосян.

Обращаясь к председателю Совета общественного вещателя Армении Ара Шириняну, депутат поинтересовался мнением последнего относительно этой возможности и перенаправления бюджетных средств Общественному телевидению Армении. "Разве нельзя сделать так, чтобы выделяемые телеканалу <Шогакат> 206 млн. драмов были перенаправлены Общественному телевидению Армении?", - поинтересовался Торосян.

По его мнению, эти средства могут способствовать существенному обогащению научно- познавательных, а также культурных передач, выходящих на ОТА.

Однако с этой инициативой не согласился Ара Ширинян, который заметил, что 206 миллионов драм - это не та цифра, которая может поспособствовать поддержке какого-либо телеканала.

Отметим, что телеканал "Шогакат" частично финансируется ААЦ и частично государственным бюджетом.

Напомним, что власти Армении встали на путь прямого противостояния с ААЦ, что во многом обусловлено тем обстоятельством, что лидером развернувшегося оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины" является архиепископ Баграт Галстанян. Власти уже обсуждают возможности для налогообложения церкви и конфискации части ее имущества.