Среда, 5 Июня 2024 17:25

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял делегацию, возглавляемую вице-президентом французского департамента Прованс-Альпы-Лазурный Берег, мэром Экс-ан-Прованса Софи Жоас.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи собеседники коснулись вопросов двустороннего сотрудничества между Арменией и Францией.

Ованнисян высоко оценил децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией, выразив уверенность, что взаимовыгодные проекты будут реализованы в рамках партнерства, сформированного между городами Экс-ан-Прованс и Масис. Были также упомянуты региональные вопросы.