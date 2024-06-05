Среда, 5 Июня 2024 15:46

АрмИнфо. В Министерстве внутренних дел (МВД) Армении сообщили о продлении еще на один месяц 50-процентной бонусной системы по погашению штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В МВД Армении напомнили, что данная законодательная инициатива действует уже два месяца и у граждан есть возможность погасить штрафы за ПДД, зафиксированные до 5 апреля текущего года с 50% скидкой.

В МВД также проинформировали, что за эти два месяца данной бонусной системой воспользовались 99 996 граждан, чьи штрафы не были направлены в службу принудительного исполнения. Таким образом, гражданами было погашено 243 683 штрафных решения, в государственный бюджет зачислено 1 023 352 047.9 драмов.

"Что касается обязательств, находящихся в стадии принудительного исполнения, посредством 134 360 исполнительных производств, прекращенных в результате использования бонусной составляющей, конфисковано 596 093 151 драм", - отметили в МВД, проинформировав, что граждане до 5 июля текущего года могут воспользоваться 50% бонусной системой и погасить имеющиеся штрафы, в том числе и те, которые направлены орган принудительного исполнения.

В заключение в ведомстве также сообщили, что в результате использования следующего компонента бонусной системы - сниженной на 30% размера штрафа - 66 292 гражданина погасили свои обязательства по 89 886 штрафным решениям. В госбюджет зачислено 541 677 074 драмов.