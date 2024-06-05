Среда, 5 Июня 2024 13:43

АрмИнфо.По заявлению постоянного представителя Грузии при ООН Давида Бакрадзе, в этом году еще три страны - ЮАР, Аргентина и Армения поддержали резолюцию ООН "о статусе вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона Грузии/ Южной Осетии".

Кроме того, как сообщил Бакрадзе, в ходе обсуждения резолюции ряд делегаций отметили, что политика Грузии в отношении беженцев образцовой.

"Сторонниками представленной Грузией резолюции стали очень важные государства. Это ЮАР, Аргентина - визит министра иностранных дел Грузии два месяца назад в Латинскую Америку был очень успешным, включая консультации с властями Аргентины; также, Армения - наш сосед, является решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии и теперь поддерживает эту важную резолюцию.

Важно и то, что сохранилась количество стран, голосующих против. Это по-прежнему выражается однозначным числом. Уменьшилось и число воздержавшихся, что также является показателем того, что государства все больше осознают важность резолюции, представленной Грузией, и нам следует ожидать еще более сильной поддержки в ближайшие годы", - заявил Давид Бакрадзе.

Напомним, что в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН в рамках 78-й сессии приняла резолюцию, инициированную Грузией и 63 странами из разных регионов мира - "О статусе вынужденных переселенцев и беженцев из Абхазии, Грузии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия", которую поддержали 103 страны, передает Грузия- онлайн.