Среда, 5 Июня 2024 13:41

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Болгарию министр обороны РА Сурен Папикян 5 июня посетил международную выставку "HEMUS- 2024", открывшуюся в городе Пловдив.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Папикян принял участие в официальной церемонии открытия выставки.

Затем Сурен Папикян обошел выставочные павильоны, ознакомился с представленными экспонатами вооружения, побеседовал с руководителями и представителями ряда военно- промышленных компаний.

HEMUS, крупнейшая болгарская международная выставка по обороне и безопасности, имеющая 25-летний растущий опыт работы, традиционно предлагает уникальные возможности для соответствия интересам государственных учреждений, Национальные вооруженные силы, болгарская оборонная промышленность, европейские и международные компании, научные учреждения и академии.

HEMUS - это мероприятие, объединяющее соответствующих лиц, принимающих решения, представителей национальных, европейских и международных институтов и организаций, компаний оборонного сектора и научных кругов для активизации международного стратегического сотрудничества и диалога.

С болгарской стороны основными покупателями выставленной продукции и услуг являются Вооруженные силы, Полиция и Служба национальной безопасности.