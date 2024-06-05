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 Среда, 5 Июня 2024 12:56
Александр Аванесов

Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности

Манасян: утверждения о том, что Омбудсмен делает лишь публичные заявления не соответствуют действительности

АрмИнфо.Защитник прав человека РА Анаит Манасян заявила о своей готовности принять граждан, которые поднимают вопросы, касающиеся защиты их прав, в том числе, участников политических процессов.

В своем заявлении, размещенном на странице Омбудсмена в Facebook, Манасян отметила, что готова обсудить любые вопросы, связанные с защитой прав человека и в пределах своих полномочий принять необходимые меры по их решению.

Что касается вопросов, поднятых участниками движения "Тавуш во имя Родины", то Защитник прав человека считает необходимым подчеркнуть следующее:  утверждения о том, что Омбудсмен  делает лишь публичные заявления по поводу проведения визитов быстрого реагирования, не соответствуют действительности. За этот период было много публичных заявлений Защитника прав человека  относительно предполагаемых нарушений прав при реализации права граждан на свободу собраний. Особенно спорны  утверждения о том, что Омбудсмен не занимается конкретными делами. В качестве примера Манасян привела случаи, когда делались заявления с указанием конкретных имен людей и связанные с ними дела.   Так, Защитник прав человека сразу же  выступила с публичным заявлением по поводу инцидента с депутатом Национального Собрания РА Ашотом Симоняном. В этом контексте Защитник конкретно заявила, что в результате проведенного мониторинга зафиксирован случай задержания депутата НС РА сотрудниками полиции, по всей видимости, с применением физической силы. Позже, согласно разъяснениям, полученным из полиции, депутата отпустили из полицейской машины. Защитник еще раз подчеркивает, что депутат НС РА наделен особым конституционно-правовым статусом, последний может быть лишен свободы в особом порядке, установленном законодательством. Защитник много раз затрагивала этот вопрос и считает наличие подобной практики тревожным. Манасян подчеркивает, что необходимо ввести серьезный инструментарий в направлении гарантированного исключения вышеупомянутой практики.

Защитник прав человека считает также крайне неприемлемым применение сотрудником полиции несоразмерной силы. Каждый такой случай должен быть немедленно оценен должным образом во избежание в будущем прецедентов.  При этом зафиксированы случаи, когда применение силы в отношении человека продолжалось в условиях, когда последний уже находился под контролем сотрудников полиции. Защитник считает указанный способ работы недопустимым.  В ряде других случаев граждан задерживали без объяснения причин и разъяснений относительно их основных прав. предложение. При административном задержании фиксировались случаи, когда граждан держали под стражей до окончания максимального 3-часового срока, хотя по окончании следственных действий они подлежат немедленному освобождению. Для расследования этих случаев Защитник прав человека направила заявления в МВД и прокуратуру Армении.

Как подчеркнула Манасян, мирные демонстрации гарантируются законом, но это подразумевает, что их организаторы и участники должны соблюдать ряд требований: воздерживаться от насилия и призывов к нему, а также от риторики ненависти. Однако во многих случаях на демонстрациях звучат заявления дискриминационного характера. Как считает Манасян, общественные деятели не только не должны распространять подобные заявления, но и противодействовать им.

Напомним, что 4 июня сторонники движения "Тавуш во имя Родины", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном,  провели акцию перед зданием офиса Защитника прав человека, требуя публичной встречи с Манасян, однако сотрудники офиса выдвинули свои условия для проведения переговоров. В частности, Омбудсмен готова была принять Галстаняна и еще трех человек, но без прессы.  Лидер протестного движения отверг это предложение.

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