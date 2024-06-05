Среда, 5 Июня 2024 12:55

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди по случаю успешного проведения национальных парламентских выборов и важной победы Национального демократического альянса.

В телеграмме, текст которой распространила пресс- служба правительства РА, в частности говорится: "Поздравляю Вас с успешным проведением национальных парламентских выборов и важной победой возглавляемого вами Национального демократического альянса. Эти исторические выборы подтвердили приверженность индийского народа демократическим ценностям, укреплению и обеспечению непрерывного динамичного развития и достижений дружественной Индии в различных областях. Уверен, что под девизом "Мир - одна семья" в последующие годы Вашего правления Индия продолжит использовать свои достижения в области экономики, технологий, образования, здравоохранения, освоения космоса на благо мира".

Пашинян констатирует, что за последние годы сторонам удалось вывести дружественные отношения двух народов на качественно новый уровень, создав прочную основу для формирования стратегического диалога. "Правительство Армении готово приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития этого диалога. Искренне надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность встретиться и обсудить наше видение продвижения двусторонней повестки дня Армения-Индия. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и новых достижений, а дружественному народу Индии - прочного мира и процветания>, - говорится в заявлении главы армянского кабмина.

Отметим, что Национально-демократический альянс, возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди, получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. Несмотря на продолжение подсчета, альянс получил 272 места в нижней палате, что достаточно для большинства в 543-местном парламенте. Партия Моди лидирует еще в 16 избирательных округах с прогнозируемым общим количеством 240 мест.