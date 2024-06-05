Среда, 5 Июня 2024 12:54

АрмИнфо. Армения и Китай обсудили возможности реализации совместных программ в образовательной сфере. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, ссылаясь на итоги встречи заместителя министра Артура Мартиросяна с генсекретарем Центрально- Азиатского международного альянса по инновациям в образовании Чен Лу.

В частности, генсекретарь Чен Лу заявила, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с Арменией в рамках стратегической инициативы <Академический город>.

Заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян, приветствуя готовность китайской стороны, подчеркнул, что <Академический город> является одной из крупнейших программ правительства Армении, целью которой является существенное улучшение условий организации высшего образования, исследований и научных работ.

В этом контексте он коснулся утвержденной в прошлом году государственной программы развития образования до 2030 года в качестве основного стратегического документа. Представляя план действий, предусмотренных в сфере высшего образования, Артур Мартиросян отметил, что амбициозные цели и действия, направлены на создание конкурентоспособной на международном уровне образовательной системы, а также на привлечение иностранных студентов.

Напомним, что Академгородок будет возведен на территории, прилегающей к 17 кварталу Еревана. Правительство Армении 4 января с.г. приняло проект постановления <О признании приоритетного общественного интереса в отношении определенных территорий, расположенных в административных границах города Еревана и населенного пункта Сасуник общины Аштарак Арагацотнской области>, в целях строительства Академического городка. Согласно пояснению к данному решению, территория ереванского 17-го квартала, в границах которого расположены земельные участки, находящиеся в собственности государства и общины, а также земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также территория, занимаемая киностудией <Айфильм> им. Амо Бекназаряна будут переданы фонду <Академический город>.

Напомним, что 21 апреля 2023 года был создан фонд <Академического городка>. 19 октября кабмин утвердил концепцию программы <Академический городок>. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андресян, представляя проект, заявила, что, согласно государственной программе развития Армении до 2030 года, планируется создать Академический городок, как современную среду для качественного образования и исследований. Андреасян сообщила, что на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных и до 8 частных или международных высших учебных заведений.

<На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский. Академгородок примыкает к одной магистрали, он будет связан с Ереваном и железной дорогой, часть которой уже проходит через основной участок. Планируется, что передвижение по территории Академгородка будет иметь особый регламент - на велосипедах, электротранспорте и другими способами. Здесь будут работать и жить около 44 000 человек>, - сказала министр.

На территории Академогордка планируется также строительство научно­исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, сельскохозяйственной опытной пашни, появится спальный или жилой район, многофункциональный концертный зал, кинотеатр и театр, залы для различных видов спорта, а также необходимые жилищные условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить также национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, бассейны. <Будет три этапа - проектирование, которое начнется в октябре и завершится в сентябре 2025 года, строительство - с октября 2025 года и завершится в декабре 2029 года и обслуживание, которое в полном объеме начнется с января 2030 года>, - рассказала ранее Жанна Андреасян.