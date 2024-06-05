Среда, 5 Июня 2024 12:53

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) мобилизуется по всей Америке, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за геноцидальную агрессию против Арцаха и продолжающуюся оккупацию суверенной территории Армении, поддерживая ряд поправок к Закону об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA - HR8070) на 2025 финансовый год.

Как сообщает пресс-служба ANCA, поправки направлены на принятие положений, запрещающих американскую военную помощь Азербайджану, запрещающих США предоставлять лицензии на экспорт военной продукции Азербайджану и расследующих соучастие Азербайджана в уклонении от санкций. Поправки также включают меры по обеспечению активной поддержки США суверенитета и безопасности Армении, включая обеспечение поддержки США Миссии наблюдателей ЕС в Армении.

"Не столкнувшись с официальными последствиями США за этническую чистку Арцаха в прошлом году, Азербайджан сегодня представляет экзистенциальную угрозу суверенитету и бытию Армении. Конгресс должен сделать шаг вперед там, где сменявшие друг друга администрации США потерпели неудачу - привлечь Азербайджан к ответственности, сдержать новую агрессию и обеспечить безопасное и устойчивое возвращение под международной защитой коренного населения Арцаха на его историческую родину", - отметил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

ANCA также поддерживает несколько поправок, касающихся американо-турецких отношений, которые обеспечат надзор и прозрачность в отношении продажи американского оружия Турции, одновременно исследуя, соответствует ли дестабилизирующее поведение Анкары в регионе ожиданиям союзника по НАТО.

ANCA возглавляет общенациональную массовую кампанию (anca.org/ndaa) с целью побудить представителей стать соавтором каждой из 10 поправок, которые должны быть рассмотрены Комитетом по правилам Палаты представителей с 10 июня 2024 года.