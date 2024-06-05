Среда, 5 Июня 2024 12:47

АрмИнфо.В целях ликвидации последствий наводнения в Лорийской и Тавушской областях по запросу Министерства внутренних дел РА активирован механизм защиты населения Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Согласно источнику, применение данного механизма необходимо в целях получения высококачественных профессиональных консультаций, логистической поддержки и спутниковых данных. Офицер Европейского центра по чрезвычайным ситуациям прибыл из Брюсселя в Ереван для оперативной организации поддержки, оказываемой ЕС.

В МВД напомнили, что среди первых откликнувшихся на призыв о международной помощи оказалась Швейцарская Конфедерация, которая направила в Армению профессиональную группу для проведения исследований о состоянии инфраструктур, оценки их целостности и возможности восстановления.

Напомним, что 25-26 мая на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом реки Дебед из берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели четырех человек. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел республики 26 мая, стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор - Алаверди разрушено около 50 метров дороги, затоплено несколько домов и хозяйственных построек на ж/д станции Айрум. В результате наводнения был разрушен мост через реку Дебед, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди.