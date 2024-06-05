Среда, 5 Июня 2024 12:40

АрмИнфо.В вопросе со школой в Киранце мы будем руководствоваться предложениями и требованиями жителей. Об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в Парламенте 5 июня.

Она пояснила, что новостроящаяся школа в Киранце в результате делимитации и демаркации границы, оказалась расположенной вблизи границы. Андреасян отметила, что в подобном случае будут применены дополнительные меры безопасности. Однако если и это родители сочтут недостаточным в контексте обеспечения безопасности своих детей, то государство, по ее словам, готово построить новую школу на другом участке.

<А это здание мы можем эксплуатировать в иных целях>, - заявила министр.

Напомним, что в интервью ОТА премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на участке села Киранц Тавушской области Армении есть 11 точек делимитации. При этом он заверил, что властями делается все, чтобы защитить интересы местных жителей, прислушаться к ним, попытаться сделать то, что они говорят.

Отвечая на ремарку о том, что школа в селе Киранц, где проходит процесс делимитацции границы с Азербайджаном, будет находиться близко от границы и будет просматриваемой, а это значит - небезопасной, Пашинян отметил, что хотя представители села утверждали обратное, она и сейчас уязвима. <После той встречи я специально пригласил наших военных и спросил - уязвимы ли сегодня село Киранц и школа в Киранце, находятся ли они под прямым прицелом, и мне ответили - да. Вот в этом и разница - сегодня школа под прямым прицелом, и между школой и ближайшим азербайджанским постом нет никаких препятствий, а после процесса делимитации будет препятствие в виде делимитированной границы. Именно это я и пытаюсь донести до наших дорогих сельчан и горожан>, - сказал Пашинян.

В ответ на замечание ведущего о том, что, если раньше азербайджанцы визуально были далеко, а сейчас школьники их будут видеть, премьер отметил, что есть еще множество вопросов, на которые нет ответов до тех пор, пока на земле работа не проведена. <Если речь о визуальной видимости, я говорю - можем посадить дерево, можем построить стену>, - заметил он.