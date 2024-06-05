Среда, 5 Июня 2024 10:17

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном сегодня, 5 июня, с рабочим визитом отбыла в Болгарию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Иных деталей не приводится.