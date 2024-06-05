Среда, 5 Июня 2024 10:15

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 4 июня принял управляющего директора Европейской службы внешних связей по делам Восточной Европы, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Михаэля Зиберта.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили ряд вопросов обширной и амбициозной повестки партнерства между Арменией и ЕС.

Состоялся обмен мнениями по новой повестке партнерства. "Мы надеемся, что эта новая повестка будет включать в себя все ключевые компоненты и инструменты, соответствующие динамике и целям развития партнерства, а также направлению демократических реформ в Республике Армения", - отметил министр Мирзоян.

На встрече были подчеркнуты как продолжительная реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, так и максимальная реализация возможностей, не предусмотренных Соглашением.

Арарат Мирзоян и Михаэль Зиберт, среди прочего, коснулись деятельности миссии наблюдателей ЕС в Республике Армения, шагов по усилению устойчивости Армении, а также вопросов сотрудничества в экономической сфере.

Обсуждались также вопросы, связанные с региональной безопасностью. В этом ключе глава МИД представил последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе обсуждения проекта мирного договора. Мирзоян подчеркнул важность продолжения процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Глава внешнеполитического ведомства Республики Армения подчеркнул, что необходимо использовать существующую реальную возможность для установления долгосрочного мира.