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 Вторник, 4 Июня 2024 20:24

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00  жилые дома 1, 2, 3, 20, 22 на ул. Ширака, жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. “Дурян”, ясли-детские сады NN5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-16:00  частные дома 39-55, 14-33 на 27-ой улице, 20-39, 71-123 на 33-ей улице, 17-34 на 38-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 1А, 1Б, 1/1 на улице Грибоедова, 15-17 на улице Заряна, жилые дома 11-16 на улице Лепсуса, частные дома 5/28-108 на улице Гапанцяна, 1-91/3 на улице Фанарджяна, жилой дом 139 на улице Улнеци, жилой дом 18/7 на улице Асратяна, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 27-35А, 29/2-31, 34-38, 35/2, 37, 40-44, 41-43, 45/1-49, 46-68А, 52-54/1, 56, 59/6-61 на пр. Комитаса; жилой дом 18/8 на улице Адонца, жилые дома 4-8, 9, 10, 15-17 на улице Врацакан, жилые дома 1А, 1Б, 1/1, 2-4/6, 5, 5А, 7-31 на улице Грибоедова, жилые дома 1-2/1, 15-17, 19-21 и частные дома 2-18 на улице Заряна, жилые дома 16-35 на улице Айрика, Мурадяна, жилые дома 2-2/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 165-171 на улице Гр. Кочара, жилые дома 30-32, 31/1-33/1 на улице А. Хачатряна, жилые дома 35-39, 42-44, 50, 54-58А на улице Мамиконянца, жилые дома 5-7 на улице Н. Тиграняна; жилой дом 36 на улице Караханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N65 в 7-ом Норкском массиве; жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома 119, 186, 194,194/3, 200, 204, 206, 208, 210, 214/3 на пр. Аршакуняца; частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, С. Саргсяна, З. Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Сари Тага 6-21; жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 6, 7, 34А в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-13:00  частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Атарбекян и Хоронк;

13:00-14:00  кварталы “Г. Нжде”, “С. Давти” в городе Эчмиадзин;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна, Варои Дзорак в городе Аштарак; села Гетап, Тлик, Арагацаван, Маргара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улица Касяна в городе Веди; частично село Димитров;

10:00-13։00  частично села Авшар и Воскетап;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично село Гохтаник;

10:30-12:30 частично село Капуйт;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-16:00  населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-15:00 центральная площадь, улица Налбандяна полностью, центральная лечебница, медицинский колледж, гостиница, центральное отделение “Айпоста”, школа N1, отделение ВД, областная полиция, областной муниципалитет Гавара, спортшкола Гавара, военный комиссариат, отделение СНБ Гавара, здание Суда и частично улица Азатутяна в городе Гавар;

 

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Агавнаванк и частично село Хачардзан;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное;

 

в Ширакской области:

11:00-15:00 ЗАО “Станция Скорой Помощи Гюмри”, поликлиника N2, школа N2, жилые дома 9, 11, 9-3, 9-4 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 52, 54, 58, 62 на улице Хримян Айрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Кети, Покрашен, Ацик, Кармракар, Овуни, юго-западная территория в селе Маисян, ГЭС “Электротехника” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

 

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Гетишен;

11:00-12:00 частично села Брнакот и Шагап;

12:30-15:00 село Муцк;

14:00-15:00 частично село Брнакет.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома на улицах Тимирязева, Попова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Чаренц”, жилой дом 30 в кв. “Дурян”, жилые дома 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5 в кв. “Саят-Нова” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-14:00  частные дома, прилегающие к улице Давида Бека, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34, 71-123 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-70, 6-40 на 4-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 2, 4, 6, 8 на 3-ем переулке Анрапетутяна, жилые дома 9, 11, 13 на улице Тпагричнера, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, частные дома 34-101 на 11-ой улице Айгестана, жилые дома 2, 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 67 на улице М. Аветисяна, жилые дома 90-98 на улице Сундукяна, жилой дом 13 на улице В. Папазяна, частные дома 12-14 на улице Рига, частные дома 137-139 на улице Гр. Кочара, жилые дома 33-37 на Тбилисском шоссе, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/30 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, частично улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна в городе Аштарак; частично села Варои Дзорак, Арташаван, Сагмосаван, Уши, села Базмахбюр и Бюракан;

 

в Араратской области:

10:00-13։00 частично села Авшар, Воскетап, Ланджар, Урцаландж; села Зангакатун и Вардашат;

10:30-15:00 частично село Димитров;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гохтаник;

 

в Котайкской области:

10։00-14:00  село Бжни полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13:30  частично община Фантан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично 3-ий микрорайон в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа-Дзорахбюра, частично село Ариндж, село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты на улицах 34, 35, 36, 37, улицы Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака, Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице Вазгена Саргсяна, 1-ый тупик на улице Вазгена Саргсяна в общине Зовуни; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 17, 2, 4, 6а, 6б, 8а, 7а, 7 на улице Ереванян, улицы Гарегина Нжде, Ширака, детский сад “Сез’, детский сад N1, школа N3 в Егварде;

13։00-15:00  село Кахси, мельница, бензозаправочная станция, ООО “Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция Джрмуга, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство Кахси, Дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории;

14։00-17:00 5-ый квартал и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00  ‘Телевизионная и радиовещательная сеть Армении’, станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл МТС”, “Юком” в городе Варденис;

10։00-16։30 город Варденис полностью; Варденисский нейропсихологический дом-интернат, абоненты (не являющиеся жильцами) “Кшаин-1”, “Каршаин-2”, ООО “Модуль-Сан”, села Акунк, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”, села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Неркин Шоржа, Верин Шоржа, МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл МТС”, “Юком”, воинская часть, ООО “Капавор”;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00  села Лермонтово, Маргаовит, Фиалетово;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00  кварталы “Социалакан”, “Нор”, “Латвиакан”, оздоровительный центр Маралика, здание областного муниципалитета, рабочая база “Синогидро Корпорейшн”, цех по обработке камня “Баребер”, станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Маралик;

 

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Кавчут.

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