Вторник, 4 Июня 2024 20:22

АрмИнфо.4 июня в рамках официального визита в Словению делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, встретилась с вице-премьером Словении, министром иностранных и европейских дел Таней Файон.

"С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество между Арменией и Словенией развивается шаг за шагом. В последние годы осуществляются регулярные контакты на уровне министерств, посольств, активные обмены в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и многих других сферах", - отметил Ален Симонян, слова которого приводит пресс-служба НС РА.

Касаясь сотрудничества Армении и Словении в рамках международных организаций, Ален Симонян оценил сотрудничество двух стран как эффективное.

"Мы рассчитываем на начало предметных дискуссий о перспективах новых приоритетов расширенного партнерства Армении с ЕС в ближайшем будущем", - добавил глава парламента.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и в Европе, ход армяно- азербайджанских переговоров, перспективы расширения сотрудничества Армения-ЕС, а также ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. Важным стало начало диалога с ЕС по либерализации визового режима для граждан РА.

Касаясь процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений, Таня Файон отметила, что Любляна видит конструктивный подход Армении к установлению мира на Южном Кавказе.