Вторник, 4 Июня 2024 14:52

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с управляющим директором Европейской службы внешних связей по делам Восточной Европы, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Михаэлем Зибертом подчеркнул важность последовательного развития и расширения сотрудничества Армения-Евросоюз, эффективной реализации мер, предусмотренных двусторонней повесткой дня.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян также указал на необходимость развития связей не только в политической, но и в экономической, технологической и туристической сферах. Армянский премьер подчеркнул важность состоявшейся 5 апреля в Брюсселе встречи высокого уровня Армения-ЕС-США и реализации достигнутых договоренностей.

Михаэль Зиберт, в свою очередь, подчеркнул приверженность и готовность ЕС развивать сотрудничество с Арменией. По его словам, ЕС продолжит активно способствовать полной реализации повестки дня по расширению отношений с Арменией. Он также от имени ЕС выразил поддержку пострадавшим от наводнений в Лорийской и Тавушской областях Армении и сообщил о готовности оказать необходимую помощь в восстановительных работах.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с партнерством Армения-ЕС, программой Восточного партнерства, региональной безопасностью, в том числе армяно- азербайджанским мирным процессом.