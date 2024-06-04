Вторник, 4 Июня 2024 13:30

АрмИнфо.IDBank присоединился к проекту Green Challenge компании Далма Гарден Молл, чтобы поддержать проект по реинтродукции кавказского благородного оленя.

В результате браконьерства и беспощадной вырубки лесов вид кавказского благородного оленя исчез на территории Армении уже в 1954 году, и животное было занесено в Красную книгу Армении. Усилиями WWF - Армения на протяжении многих лет реализуется детальная программа по реинтродукции кавказского благородного оленя в Армении.

Реализовать столь важные инициативы можно только объединившись с единомышленниками, поэтому IDBank принял #GREENCHALLENGE от Dalma Garden Mall и присоединился к программе WWF Армении «Реинтродукция кавказского оленя в Армении».

Охрана окружающей среды - одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности IDBank. Банк регулярно реализует экологические проекты совместно со своим партнером - компанией Idram. Между прочим, предыдущая программа совместной инициативы компаний «Сила одного драма» также носила экологическое направление. «Сила одного драма» была направлена в фонд «Мой лес Армения» для реализации проектов по восстановлению лесов.

В рамках сотрудничества с компанией Dalma и WWF - Армения, IDBank вносит пожертвование в проект и становится участником программы реинтродукции исчезающих видов благородных оленей.

Цель GREEN CHALLENGE - добиться большого эффекта при небольших инвестициях, объединив компании, занимающиеся защитой символов Армении, и в результате совместных усилий выпустить в природу 10 оленей.