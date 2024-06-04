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АрмИнфо.Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего участника протестного движения. Материалы направлены надзорному прокурору для их представления в суд с обвинительным заключением. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.
Согласно источнику, 10 мая текущего года протестующие перекрыли дорогу Ереван - Мегри около села Малишка Вайоцдзорской области. Полицейские потребовали разблокировать дорогу для восстановления автомобильного движения, однако один из участников акции с целью вмешаться в законные действия должностного лица применил силу в отношении одного из полицейских, нанося удары по голове правоохранителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 452 части 3 УК Армении (применение насилия в отношение должностного лица в целях воспрепятствования законной служебной или политической деятельности должностного лица), предусматривающей от 2 до 5 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения в отношении молодого человека был применен арест сроком на 2 месяца.
Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке. Причинами недовольства жителей стала передача части территорий Азербайджану.
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|МИД РА: в текущем году Армения намерена открыть свои диппредставительства в трех странах
|Спикер НС РА: армяно-словенские отношения имеют большой потенциал для развития
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|Все задержанные у здания МИД Армении освобождены
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Имангали Тасмагамбетов: Надеемся, руководство Армении внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ
|Бывший замначальника Полиции Армении амнистирован
|Собравшиеся перед зданием СК участники акции движения "Тавуш во имя мира" сковали себя цепями
|В Армении нет американских биологических лабораторий: Посольствo США о возможном повреждении биолаборатории в зоне бедствия
|В ближайшие годы Армения столкнется с проблемой демографии, которая вызвана старением общества - министр
|Примкнувшие к протестному движению дипломаты проведут ряд встреч с представителями посольств
|Мэр Еревана: Новый центр столицы будет построен в квартале Норагюх
|Институт Лемкина раскритиковал правительство Армении за насилие в отношении участников движения "Тавуш во имя Родины"
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|Иран отправил гумпомощь Армении в связи с наводнением на севере страны
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|Экс-Омбудсмен Армении заявляет о политическом патронаже властей красно-черным беретам, порождающем безнаказанность
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|РЖД приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения
|МОНКС выступило с инициативой создания системы изучения, проверки и оценки армянского языка для неармяноязычных граждан
|Группа быстрого реагирования Омбудсмена намерена изучить основания задержания участников акции протеста движения <Тавуш во имя Родины>
|Сын премьер-министра Израиля предложил начать большую войну за независимый Курдистан
|Любой шаг, который способен отдалить государства ОДКБ друг от друга, глубоко ошибочен: Грызлов о "замораживании" Арменией членства в Организации
|Суд оправдал третьего президента РА по так называемому "дизельному делу"
|РПА поддержит кандидатуру Баграта Галстаняна, претендующего на должность премьер-министра РА - Серж Саргсян
|ВТБ (Армения) запустил детские депозиты
|Трагедия и угроза национальной безопасности: Рустам Бадасян отреагировал на призыв <к флешмобу> Давида Ананяна
|МИД Армении проигнорировал акцию движения <Тавуш во имя Родины>: встреча Баграта Србазана и Арарата Мирзояна не состоялась
|Серж Саргсян: Лица, воспрепятствовавшие посещению Католикосом комплекса <Сардарапат>, уверены во внешнем содействии
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