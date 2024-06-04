Вторник, 4 Июня 2024 13:27

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего участника протестного движения. Материалы направлены надзорному прокурору для их представления в суд с обвинительным заключением. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РА.

Согласно источнику, 10 мая текущего года протестующие перекрыли дорогу Ереван - Мегри около села Малишка Вайоцдзорской области. Полицейские потребовали разблокировать дорогу для восстановления автомобильного движения, однако один из участников акции с целью вмешаться в законные действия должностного лица применил силу в отношении одного из полицейских, нанося удары по голове правоохранителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 452 части 3 УК Армении (применение насилия в отношение должностного лица в целях воспрепятствования законной служебной или политической деятельности должностного лица), предусматривающей от 2 до 5 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения в отношении молодого человека был применен арест сроком на 2 месяца.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке. Причинами недовольства жителей стала передача части территорий Азербайджану.