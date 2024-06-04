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 Вторник, 4 Июня 2024 13:05
Александр Аванесов

У протестного движения нет внешней поддержки, и это позволяет властям Армении активно применять силовой арсенал - политолог

У протестного движения нет внешней поддержки, и это позволяет властям Армении активно применять силовой арсенал - политолог

АрмИнфо. Развернувшееся в Армении протестное движение против политики властей Армении имеет отличительные особенности от всех предыдущих движений. Об этом в беседе с корр. АрмИнфо  заявил политолог Карен Игитян.

По его словам, речь, в первую очередь, идет об объединении огромного числа людей, которые не пошли бы за так называемыми "бывшими", но которые объединились вокруг новой личности в лице архиепископа Баграта Галстаняна. В армянской политике, как считает Игитян, давно наблюдался кризис лидерства, и архиепископ весьма успешно вписался на эту роль, что позволило ему вовлечь в движение огромную массу людей. Ранее, еще до того, как Баграт Галстанян дошел до Еревана, напомнил политолог, в среде общественности шли разговоры о том, что количество участников не отражает народной поддержки движения. Но когда в столице он начал собирать огромное количество людей, стало понятно, что движение имеет перспективы. Начиналось все с нескольких сотен человек, после чего на площадях Еревана уже собиралось по 50-60 тысяч человек. В этом плане, продолжил Игитян, архиепископ добился успеха, аккумулировав значительный протестный электорат.

"Что касается того, добьется ли движение своей цели, а именно, отставки премьер-министра Никола Пашиняна (кандидатура на эту должность от оппозиции уже объявлена - им стал сам лидер движения), то надо иметь в виду одно обстоятельство, вызванное отсутствием внешней поддержки акций протеста, что позволило властям полностью использовать имеющийся силовой арсенал", - сказал Игитян.

Более того, добавил политолог, в данном случае наблюдается активная поддержка со стороны коллективного Запада политике действующей власти.  После недавнего визита в Ереван заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна противодействие действиям оппозиции резко усилилось, в результате чего силовые структуры перестали обращать внимание на то, кто стоит перед ними - женщина или старик. "На этом фоне у общественности вполне обоснованно возникают вопросы, связанные с демократией, правами человека, верховенством закона", - подчеркнул политолог.

Тем не менее, как считает Игитян, у движения есть потенциал для достижения поставленной цели.  "Сегодня становится более чем очевидным, что подавляющая часть населения Армении не поддерживает Пашиняна, но это не означает, что все поддерживают Баграта Галстаняна. У Пашиняна сегодня самый низкий рейтинг за все время нахождения его во власти, который не превышает 20%. Соответственно, оставшиеся 80% - это поле, на котором архиепископ может работать. Если ему удастся консолидировать эти 80% протестного электората, то возможности для успеха будут гораздо выше", - отметил Игитян, добавив в то же время, что этот успех не гарантирован.

Движение "Тавуш во имя Родины", возглавляемое архиепископом Багратом Галстаняном,  4 мая начало шествие из села Киранц в Ереван с требованием прекращения односторонних территориальных уступок Азербайджану после заявления МИД Армении о договоренности с Баку начать делимитацию с Тавушской области. 9 мая на площади Республики в Ереване прошел митинг движения, лидер которого потребовал отставки премьера, а также призвал к массовым акциям гражданского неповиновения. На митинге 26 мая движение выдвинуло кандидатуру Галстаняна на пост премьера. Сторонники движения 31 мая провели акцию у здания МИД, а 3 июня - у Следственного комитета в Ереване. 

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