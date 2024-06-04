Вторник, 4 Июня 2024 13:03

АрмИнфо." Это движение не имеет ничего общего с целостностью церкви, это мое личное решение, поэтому я попросил прекратить мои полномочия". Об этом заявил глава движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян в ходе сегодняшнего шествия.

"Я не могу положить голову на подушку, когда мою родину разрезают пополам. Эти люди планировали расправиться с церковью после того решат все вопросы", - Галстанян.

Движение "Тавуш во имя Родины" от церкви Святой Анны шествием направилось к офису Защитника прав человека на улице Пушкина.

У офиса ЗПЧ Галстанян отметил, что они пришли к офису Омбудсмена чтобы поинтересоваться, всё это время кому служила эта структура - защите прав человека в Армении или кому-то другому?

"Мы узнали, что на встречу к нам идет пресс-секретарь ЗПЧ. Теперь посмотрите на разницу: перед всеми ведомствами стояли огромные стены из полиции, а перед офисом Омбудсмена не было ни одной. Либо Защитник прав человека в их глазах не важен, либо они хотят показать, что Защитник прав человека действительно служит людям", - добавил Галстанян.

Вышедший к демонстрантам Руководитель отдела по связям с общественностью Омбудсмена Артур Асланян проинформировал, что на данный момент Защитник прав человека готова принять Баграта Галстаняна и еще четырех граждан, но без участия журналистов