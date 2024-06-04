Вторник, 4 Июня 2024 11:52

АрмИнфо. Армения намерена открыть генеральное консульство в иранском Тебризе. Об этом 4 июня в ходе обсуждений отчета о выполнении госбюджета Армении 2023 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Он отметил, что помимо генерального консульства в Иране, планируется также открыть посольство на Кипре и дипломатический офис в Сербии. Мирзоян подчеркнул, что из всех трех дипломатических представительств наиболее близким по времени станет открытие офиса в Белграде. Работы по всем этим направлениям ведутся активными темпами.

Министр отметил также, что рассматривается и вопрос об открытии представительства в Венгрии. Планируется, что на первом этапе будут созданы консульства двух стран в Ереване и в Будапеште. "В ходе моего последнего визита в Венгрию сторонами обоюдно было выражено пожелание основать посольства двух стран в столицах двух государств. Работы в этом направлении также продолжаются", - сказал Мирзоян.

Он напомнил об открытии в Ереване посольств Бельгии, Канады и Катара. В первый раз в Армении приступили к работе послы не резиденты Люксембурга, Венгрии, Чада, Сан Мариино и Зимбабве.