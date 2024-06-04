Вторник, 4 Июня 2024 10:13

АрмИнфо. Делегация РА, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, в Любляне приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Словенией.

Как передает пресс-служба НС РА, на мероприятии со вступительным словом выступили главы парламентов двух государств Ален Симонян и Уршка Клакочар Зупанчич. Они поздравили друг друга с этим символическим для обеих стран юбилеем и указали на крепкие дружеские отношения, сложившиеся за эти три десятилетия.

Ален Симонян, в частности, отметил, что между Арменией и Словенией сложился политический диалог высокого уровня и крепкие межпарламентские отношения.

Глава парламента Армении высоко оценил двустороннее сотрудничество, особенно в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

"За последние годы наши отношения продвинулись в сфере парламентской дипломатии, о чем свидетельствуют контакты и визиты на высоком уровне. Я твердо верю, что наши отношения имеют большой потенциал для развития. Как председатель Национального Собрания Республики Армения выражаю полную готовность и дальше развивать связи между двумя странами на благо наших народов", - сказал спикер НС.

На мероприятии с поздравительными речами выступили послы двух стран Матея Преволшек и Ашот Овакимян.