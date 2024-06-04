Вторник, 4 Июня 2024 08:08

АрмИнфо. К сожалению, вся правоохранительная система в Армении на протяжении многих лет служила не государству в широком смысле, не гражданам, а были превращены в телохранителей - особенно полиция. Об этом заявил лидер движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян 3 июня во дворе церкви Святой Анны, подводя итоги дня со своими сторонниками.

При этом он выразил убеждение, что все правоохранительные органы должны работать над тем, чтобы внушить доверие общества, а не быть "лишь дубинкой для наказания в руках властей".

Галстанян также обратил внимание, что люди, служащие особенно в правоохранительных структурах погрязли в долгах, поскольку стали зависимы от онлайн-игр, где делаются ставки. Архиепископ отметил, что это обусловлено тем, что эта сфера никак на самом деле не регулируется в стране. "Вся экономика Армении - это большой пузырь, поскольку она опирается на онлай-казино. Так называемая Vivaro, которая якобы платит налоги, но разлагает наше общество", - отметил Галстанян, добавив, что эти онлайн-казино сделали зависимыми граждан. Он признал, что эта проблема глобального масштаба, но в Армении она особо остро ощущается.

Архиепископ также не исключил злой умысел в действиях властей Армении, которые не регулируют должным образом эту сферу. "Идет деградация нашего общества, причем во всех направлениях. Почему сфера не регулируется? Может это делается преднамеренно?", - добавил он, заверив, что у них есть идеи по регулированию данной сферы.

В заключении он призвал завтра в 10:30 утра собраться во дворе Святой Анны, но не стал разглашать информацию, куда собирается идти.

Напомним, что 3 июня члены движения перед зданием Следственного комитета Армении провели акцию протеста с требованием возбудить дело против тех, кто избивал Ашота Симоняна, Ашота Арутюняна, Армана Саркисяна, Карена Геворкяна, Арсена Григоряна и других их сторонников.