Понедельник, 3 Июня 2024 20:02

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая заместителем министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Араксией Сваджян, приняла участие в открытии пилотного проекта "Продвижение французского языка в Армении" во французском Севре.

Как сообщает пресс-служба МОНКС Армении, целью проекта является усиление потенциала преподавателей французского языка в государственных образовательных учреждениях Армении, поддержка образовательной политики сектора в пользу изучения французского языка, а также формирование групп подготовки преподавателей французского языка.

В рамках визита Сваджян обсудила детали сотрудничества в сфере подготовки учителей французского языка с директором по европейским и международным связям и сотрудничеству Министерства национального образования и молодежи Фрнации Натальей Никитенко.

Араксия Сваджян представила реформы сферы образования Армении, подчеркнув важность внедрения нового стандарта общего образования. В этом контексте был обсужден ряд вопросов, связанных с процессом создания новых учебников, непрерывным повышением квалификации учителей, системой управления школой.

Французская сторона также представила образовательную структуру Франции и функции основных подразделений, включенных в программу "Продвижение французского языка в Армении". Французские партнеры отметили, что в ближайшее время будет организован визит 30 преподавателей, отобранных по программе, во французский город Бордо, где пройдет очередной этап двухнедельного обучения.

Армянская делегация во Франции также провела встречи с рядом организаций, в том числе с руководством Национального института образования в Париже, для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества с аналогичными структурами, действующими в Армении.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления отношений между Республикой Армения и Французской Республикой в сфере образования и культуры.

Араксия Сваджян посетила Университет AgroParisTech, где обсудила с французской стороной возможности реализации ряда программ между Французским университетом Армении, Армянским государственным аграрным университетом и AgroParisTech.