Понедельник, 3 Июня 2024 19:35

АрмИнфо.Не дождавшись реакции официальных властей Армении, в партии Армянский национальный конгресс (АНК) первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отреагировали на беспочвенные обвинения президента Азербайджана о событиях в Иваняне (Ходжалы - аз.) в начале 90-ых прошлого столетия.

В партии напомнили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая обвинил "Армению в трагедии в Ходжалы и потребовал от Армении извинений".

В поступившем в АрмИнфо заявлении АНК напоминается, что по свидетельствам тогдашнего президента Азербайджана Аяза Муталибова (1991-1992 годы), Ходжалинская трагедия была организована Национальным фронтом Азербайджана.

"Фактически Республика Армения официально обвинена в совершении "геноцида в Ходжалы" и ей предъявлены новые требования в связи с этим, что чревато серьезными последствиями для международной репутации Армении и еще больше осложняет перспективы урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Также очевидно, что Алиев, пользуясь невразумительной и некомпетентной политикой властей Армении, выдвигает новое несправедливое и унизительное условие для примирения с Арменией и заключения мира.

В этой ситуации власти Армении вот уже несколько дней никак не реагируют на официально предъявленное обвинение-требование и хранят абсолютно непонятное молчание, по сути, поощряя подобное поведение Азербайджана", - возмутились в АНК.

В партии первого президента Армении добавили, что молчание властей Армении вызывает серьезные подозрения, тем более, что существует множество достоверных доказательств, отрицающих ответственность армянской стороны по "Ходжалинскому делу".

"Важнейшим из них стало заявление первого президента Азербайджана Аяза Муталибова сразу после событий, в котором он обвинил Национальный фронт Азербайджана в организации Ходжалинской трагедии и использовании ее для отстранения его от власти (см. интервью Муталибова с чешской журналисткой Даной Мазаловой, опубликованное в "Независимой газете" от 2 апреля 1992 года).

Это открытие подтверждается и другими важными показаниями, документами и видеоматериалами, среди которых видеосъемка известного тележурналиста, Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева и его показания парламентской комиссии по расследованию ходжалинских событий, которые достаточно хорошо задокументированы в различных источниках.

Примечательно, что спустя несколько месяцев он был убит при

подозрительных обстоятельствах. В этом же ряду находятся

многочисленные публичные выступления и показания Даны Мазаловой

против попыток азербайджанской пропагандистской машины

фальсифицировать ходжалинские события, публикация известного азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева в газете "Реальный Азербайджан" в номере от 29 апреля 2005 года.

Этот список доказательств не претендует на исчерпывающий характер. Желающие могут найти их в Интернете и во многих опубликованных произведениях, в частности в книге Татула Акопяна "Арцахский дневник: Зеленое и черное ".

При наличии столь обильного материала отсутствие решительной реакции со стороны властей Армении еще раз доказывает, что руль страны находится в руках некомпетентной группы, не представляющей государственные интересы Армении", - подытожили в АНК.

В партии Тер-Петросяна кроме упоминаний интервью Муталибова также подготовили несколько других ссылок о событиях тех времен: показания Чингиза Мустафаева Комитету по расследованию Ходжалинских событий Парламента Азербайджана: https://youtu.be/iKyVe2n7FtE ; интервью Даны Мазаловой информационному агентству Арменпресс: https://armenpress.am/rus/news/1005249.html ; интервью Эйнуллы Фатуллаева журналистке Радио Свобода Дейзи Синделар после освобождения из тюрьмы https://www.panorama.am/ru/news/2011/11/23/fatullayev-xocali/851671

Добавим, что как вспоминала покойная Дама Мазалова, в марте 1992 года Посреднической миссией СБСЕ под руководством действующего председателя Совета министров СБСЕ Иржи Динстбира были задокументированы не захороненные и разлагающиеся трупы погибших. В целом тогда было насчитано 613 трупов (благодаря этой миссии и их зафиксированным данным Азербайджан не может раздуть эти цифры, как в других случаях это делается - ред.)

"В середине марта 1992 года азербайджанский оператор и журналист Чингиз Мустафаев, с которым мы дружили, показывал мне у себя дома в Баку сырой видеоматериал, отснятый им в феврале на подступах к Агдаму. Хочу особо подчеркнуть, что Чингиз был единственным оператором, который снимал погибших там людей. Но кадры, показанные мне Мустафаевым, не имели ничего общего с теми видео- и фотокадрами, которые азербайджанская сторона представляет сейчас всему миру как его съемки.

Чингиз летал туда на вертолете и вывез с собой часть погибших, чтобы похоронить. Это были тела турок-месхетинцев, лежавшие примерно в 10 км от Агдама, все они были одеты, в целости. Территория контролировалась азербайджанской стороной, а среди трупов Чингиз заместил человека в военной форме, который не испугался азербайджанского вертолета. Все это я видела на кадрах, которые он мне показывал. Когда спустя несколько дней Мустафаев вернулся за остальными телами, он был поражен переменами в их состоянии: трупы были скальпированы", - сообщила Мазалова в одном из свои интервью.

В другом интервью она отмечала, что "Ходжалинские события произошли в конце февраля, и согласно мусульманскому обряду, тела должны были быть похоронены до второго дня. Известно, что тела были обнаружены около азербайджанских подразделений, контролируемых Народным фронтом, о чем свидетельствует съемки Чингиза Мустафаева от 28 февраля. Чингиз Мустафаев сделал еще одну запись на месте происшествия 2 марта. Как стало ясно при сопоставлении двух съемок, трупы были передвинуты. На кадрах первой съемки были видны трупы, которые уже на кадрах второй съемки были искажены - тела скальпированы и совершены другие осквернения. Однако примечательно, что во время съемок 28 февраля на месте происшествия спокойно гуляли азербайджанские военнослужащие, которые и перенесли тела. Я чувствую себя очень виноватой за то, что не скопировала эти снимки. Моя совесть до сих пор мучает меня. Понимаете, интервью с Муталибовым было результатом этих съемок и разговоров с Чингизом".