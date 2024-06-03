Понедельник, 3 Июня 2024 18:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 1, 11, 12, 13 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 44/2, 52/4 на улице Бабаджаняна, адрес: пр. Исакова 54/6 и прилегающие жилые дома; жилые дома 63, 64, 65, 66, 67, 71 в кв. ‘Брюсов”, жилые дома 56, 57 в кв. “Дурян” и прилегающие частные дома, школа ‘Мхитарян Миабанутян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-15:00 улица 35 и частные дома 71-123 на 37-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 30/2-32 на пр. Комитаса, жилой дом 16 на улице Папазяна и частные дома, жилые дома 11-16 на улице Лепсуса, жилые дома 10-18 на улице Давида Анахта, жилой дом 2а/2 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 26, 26а, 26б на улице Абовяна, жилые дома 31, 33, 35 на улице Налбандяна, 21, 21а на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Каракерт;

в Арагацотнской области:

12:00-15:00 села Арагацотн, Нор Аманос, Нор Едесия;

в Араратской области:

10:00-12:30 села Аревабуйр, Джраовит; частично села Нор Кюрин Мармарашен;

10:00-13։00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Маршала Баграмяна, Озанян, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чаренца, Чауша, Даниела Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Камо, Галстяна, Првеян, Сержика Акобяна в городе Веди; частично села Воскетап и Айгаван;

10:30-12:30 частично село Димитров;

12:00-15։00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Джрвеж;

11։00-16։00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21, ОАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։00-16։30 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Севан Ишхан”, воинская часть Карчахбюра, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”;

в Тавушской области:

11:00-15:00 село Верин Агдан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 20, 22 на ул. Ширака, жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. “Дурян”, ясли-детские сады NN5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-16:00 частные дома 39-55, 14-33 на 27-ой улице, 20-39, 71-123 на 33-ей улице, 17-34 на 38-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 1А, 1Б, 1/1 на улице Грибоедова, 15-17 на улице Заряна, жилые дома 11-16 на улице Лепсуса, частные дома 5/28-108 на улице Гапанцяна, 1-91/3 на улице Фанарджяна, жилой дом 139 на улице Улнеци, жилой дом 18/7 на улице Асратяна, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 27-35А, 29/2-31, 34-38, 35/2, 37, 40-44, 41-43, 45/1-49, 46-68А, 52-54/1, 56, 59/6-61 на пр. Комитаса; жилой дом 18/8 на улице Адонца, жилые дома 4-8, 9, 10, 15-17 на улице Врацакан, жилые дома 1А, 1Б, 1/1, 2-4/6, 5, 5А, 7-31 на улице Грибоедова, жилые дома 1-2/1, 15-17, 19-21 и частные дома 2-18 на улице Заряна, жилые дома 16-35 на улице Айрика, Мурадяна, жилые дома 2-2/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 165-171 на улице Гр. Кочара, жилые дома 30-32, 31/1-33/1 на улице А. Хачатряна, жилые дома 35-39, 42-44, 50, 54-58А на улице Мамиконянца, жилые дома 5-7 на улице Н. Тиграняна; жилой дом 36 на улице Караханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N65 в 7-ом Норкском массиве; жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома 119, 186, 194,194/3, 200, 204, 206, 208, 210, 214/3 на пр. Аршакуняца; частные дома на улицах Фрунзе, Л. Хачикяна, Т. Саряна, С. Саргсяна, З. Есаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Сари Тага 6-21; жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 6, 7, 34А в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Атарбекян и Хоронк;

13:00-14:00 кварталы “Г. Нжде”, “С. Давти” в городе Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна, Варои Дзорак в городе Аштарак; села Гетап, Тлик, Арагацаван, Маргара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улица Касяна в городе Веди; частично село Димитров;

10:00-13։00 частично села Авшар и Воскетап;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично село Гохтаник;

10:30-12:30 частично село Капуйт;

в Гегаркуникской области:

10։00-16:00 населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-15:00 центральная площадь, улица Налбандяна полностью, центральная лечебница, медицинский колледж, гостиница, центральное отделение “Айпоста”, школа N1, отделение ВД, областная полиция, областной муниципалитет Гавара, спортшкола Гавара, военный комиссариат, отделение СНБ Гавара, здание Суда и частично улица Азатутяна в городе Гавар;

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Агавнаванк и частично село Хачардзан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное;

в Ширакской области:

11:00-15:00 ЗАО “Станция Скорой Помощи Гюмри”, поликлиника N2, школа N2, жилые дома 9, 11, 9-3, 9-4 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 52, 54, 58, 62 на улице Хримян Айрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Кети, Покрашен, Ацик, Кармракар, Овуни, юго-западная территория в селе Маисян, ГЭС “Электротехника” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Гетишен;

11:00-12:00 частично села Брнакот и Шагап;

12:30-15:00 село Муцк;

14:00-15:00 частично село Брнакет.