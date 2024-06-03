Понедельник, 3 Июня 2024 14:29

АрмИнфо.Собравшиеся перед зданием Следственного комитета РА участники акции движения "Тавуш во имя мира" сковали себя цепями в знак солидарности с задержанными и арестованными перед зданием МВД гражданами.

Они требовали освободить всех арестованных и задержанных граждан.

Обратившись к главе СК Аргишти Кярамяну, архиепископ призвал последнего спуститься к участникам акции. "Если же Вы не желаете этого сделать, пришлите хотя бы Вашего представителя", - заявил Галстанян.

Он также обратил внимание присутствующих на необходимость того, чтобы все те, кто выступал с различными рода заявлениями, придерживались своих позиций.