Пятница, 5 Апреля 2024 16:40

АрмИнфо. В Москве прошло расширенное заседание Совета Международного российско-армянского "Лазаревского клуба", в котором приняли участие российские и армянские общественные и политические деятели, представители бизнес-сообщества, политологи и историки.

Как сообщает пресс-служба Клуба, на повестке заседания была тема "Геноцид и его сущность в XXI веке. Арцахский исход". Однако обсуждение вышло далеко за эти рамки и коснулось всего комплекса российско-армянских отношений, международной обстановки, положения в Армении, на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке, перспектив продолжающейся СВО на Украине.

На заседании выступили: координатор "Лазаревского клуба", первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин; первый премьер-министр Армении Вазген Манукян; депутат Национального Собрания Республики Армения многих созывов Арташес Гегамян; руководитель Фонда "Наследие и прогресс", академик РАН Армаис Камалов; декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков; президент концерна "МонАрх" Сергей Амбарцумян; лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян; востоковед и журналист Станислав Тарасов; директор Института Черноморско- Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский; вице-президент "Союза армян России" Лусик Гукасян; директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров; политологи Виктор Согомонян и Каринэ Геворгян. В заседании принял участие ветеран российской дипломатии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владимир Казимиров.

Общим мнением участников было глубокое беспокойство за судьбу российско-армянских отношений на современном этапе, действиями правительства Армении, направленными на разрыв традиционных связей с Россией, нападками на Армянскую Апостольскую церковь. Собравшиеся рассматривают исход армянского населения с исторических земель в Нагорном Карабахе как трагедию, восстанавливающую в памяти эпизоды осуждённого в России геноцида армян в Османской Турции.

Совет "Лазаревского клуба" принял решение провести очередное заседание "Лазаревского клуба" во второй половине мая 2024 года в Москве, и обсудить с участниками из Армении и России широкий круг проблем, включая вопрос об общности основ христианской культуры русского и армянского народов.