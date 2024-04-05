Пятница, 5 Апреля 2024 16:38

АрмИнфо. Армянский военнослужащий- контрактник потерял нижние конечности в результате подрыва на мине. Как стало известно из публикации армянских СМИ, инцидент произошел 4 апреля в Тавушской области.

Меж тем, как сообщил в Минобороны Армении, военнослужащий-контрактник получил ранение в небоевых условиях, по предварительным данным, не связанных с исполнением служебных обязанностей. В ведомстве также добавили, что жизни военнослужащего- контрактника на данный момент ничего не угрожает.